Тюнеры представили эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan для популярного музыканта
Знаменитая тюнинговая компания уже несколько лет модифицирует автомобили Rolls-Royce, придавая им уникальные черты и индивидуальность. И на этот раз ателье воплотило в жизнь задумку Tiesto, создавая для него особенный Rolls-Royce Cullinan.
Первое, что бросается в глаза, это передняя часть автомобиля. Затемненная решетка радиатора, новый бампер, более выраженный сплиттер и светодиодные дневные ходовые огни. Также Cullinan был «посажен» намного ниже, чем стандартная модель, а колесные арки были расширены и украшены новыми юбками из углеродного волокна. Ярко-оранжевая линия на глянцево-черном кузове создает потрясающий контраст, а спойлер на крыше и карбоновая кромка на задней двери придают автомобилю завершенный вид.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
На опубликованных снимках интерьер не видно полностью. Cullinan украшен накладками из углеродного волокна с именем Tiesto.
Мощность обновленного Cullinan составляет 602 л. с. 950 Нм крутящего момента.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Carscoops
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!