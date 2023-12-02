Тюнеры представили эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan для популярного музыканта

Тюнинг-ателье Mansory создало специальную модификацию Cullinan для диджея Tiesto

Знаменитая тюнинговая компания уже несколько лет модифицирует автомобили Rolls-Royce, придавая им уникальные черты и индивидуальность. И на этот раз ателье воплотило в жизнь задумку Tiesto, создавая для него особенный Rolls-Royce Cullinan.

Rolls-Royce Cullinan

Первое, что бросается в глаза, это передняя часть автомобиля. Затемненная решетка радиатора, новый бампер, более выраженный сплиттер и светодиодные дневные ходовые огни. Также Cullinan был «посажен» намного ниже, чем стандартная модель, а колесные арки были расширены и украшены новыми юбками из углеродного волокна. Ярко-оранжевая линия на глянцево-черном кузове создает потрясающий контраст, а спойлер на крыше и карбоновая кромка на задней двери придают автомобилю завершенный вид.

Rolls-Royce Cullinan

На опубликованных снимках интерьер не видно полностью. Cullinan украшен накладками из углеродного волокна с именем Tiesto.

Мощность обновленного Cullinan составляет 602 л. с. 950 Нм крутящего момента.

Rolls-Royce Cullinan

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Источник: Carscoops