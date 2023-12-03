#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как шторм в Крыму и Сочи повлиял на туризм в этих регионах?
Как шторм в Крыму и Сочи повлиял на туризм в этих регионах?
РСТ: стихия существенным образом не повлияла на...
Кому нужны номера-«оборотни» и почему их продают безнаказанно
Кому нужны номера-«оборотни» и почему их продают безнаказанно
Главред «За рулем» предлагает за...
Турист на Шри-Ланке
Отдохнуть на Шри-Ланке теперь можно дешевле
Власти Шри-Ланки объявили о введении бесплатной...

Допуск только после особого экзамена: Toyota удивляет подходом к сборке Century

Каждая Toyota Century собирается вручную командой из 40 квалифицированных рабочих

Toyota Century - это роскошный седан, который производится японской компанией Toyota с 1967 года. Автомобиль известен своей исключительной отделкой, превосходными характеристиками и высочайшим качеством сборки. Недавно вышла новая генерация в лице роскошного кроссовера класса Rolls-Royce Cullinan.

Toyota Century
Toyota Century

Так, например, затяжке болтов на Century уделяется в 12 раз больше времени, чем при сборке других автомобилей, а данные от цифрового динамометрического ключа отправляются в компьютер.

Мастер сборки Toyota Century
Мастер сборки Toyota Century
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Toyota Century – названа цена нового внедорожника
«На любой сборочной линии, кроме Century, каждая гайка или болт затягивается за один проход с помощью крепёжного инструмента», - говорит Хироки Танака, один из мастеров сборки Century.

Но подход к сборке Century сильно отличается. При сборке мастера вначале используют приспособление для затяжки вручную, а затем снова затягивают с помощью динамометрического крепёжного инструмента, чтобы приблизиться к целевому крутящему моменту.

Сборочный цех Toyota Century
Сборочный цех Toyota Century

Эта тщательность позволяет обеспечить идеальную посадку деталей и долговечность автомобиля.

Чтобы стать мастером сборки Century, необходимо пройти строгий экзамен. Экзамен состоит из трёх модулей, посвященных как истории модели, так и особенностям сборки.

«Письменный экзамен был сложнее практического, в нём было 200 вопросов, но я справился с ним, впервые со студенческих времен усердно работая над учебниками. Я узнал много нового: от истории Toyota и Century до уникальных технологий изготовления автомобилей высокого качества. Это был бесценный опыт», - рассказал Хироки Танака журналу Toyota Times.

Источник: Carscoops

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемToyota
Количество просмотров 1
Фото:За РулемToyota
Поделиться:
Оцените материал:
0