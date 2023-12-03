Допуск только после особого экзамена: Toyota удивляет подходом к сборке Century

Каждая Toyota Century собирается вручную командой из 40 квалифицированных рабочих

Toyota Century - это роскошный седан, который производится японской компанией Toyota с 1967 года. Автомобиль известен своей исключительной отделкой, превосходными характеристиками и высочайшим качеством сборки. Недавно вышла новая генерация в лице роскошного кроссовера класса Rolls-Royce Cullinan.

Toyota Century

Так, например, затяжке болтов на Century уделяется в 12 раз больше времени, чем при сборке других автомобилей, а данные от цифрового динамометрического ключа отправляются в компьютер.

Мастер сборки Toyota Century

«На любой сборочной линии, кроме Century , каждая гайка или болт затягивается за один проход с помощью крепёжного инструмента», - говорит Хироки Танака, один из мастеров сборки Century .

Но подход к сборке Century сильно отличается. При сборке мастера вначале используют приспособление для затяжки вручную, а затем снова затягивают с помощью динамометрического крепёжного инструмента, чтобы приблизиться к целевому крутящему моменту.

Сборочный цех Toyota Century

Эта тщательность позволяет обеспечить идеальную посадку деталей и долговечность автомобиля.

Чтобы стать мастером сборки Century, необходимо пройти строгий экзамен. Экзамен состоит из трёх модулей, посвященных как истории модели, так и особенностям сборки.

«Письменный экзамен был сложнее практического, в нём было 200 вопросов, но я справился с ним, впервые со студенческих времен усердно работая над учебниками. Я узнал много нового: от истории Toyota и Century до уникальных технологий изготовления автомобилей высокого качества. Это был бесценный опыт» , - рассказал Хироки Танака журналу Toyota Times.

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Источник: Carscoops