Представлен единственный в мире девятиместный внедорожник
Внедорожник MegaRexx SVN построен на базе Ford F-250 Super Duty Crew Cab Lariat Ultimate 2023 года.
Одной из самых заметных особенностей MegaRexx SVN является его алюминиевая крыша, изготовленная вручную. Кроме того, внедорожник оснащен необычными боковыми стеклами и панорамным люком.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Чтобы обеспечить высокий уровень защиты и функциональности, MegaRexx SVN оснащен усиленными бамперами и боковыми подножками с электроприводом. Дополнительные фары обеспечивают отличную видимость в любых условиях. Также внедорожник оснащен расширителем крыльев и шинами на 18-дюймовых дисках.
Внутри салона MegaRexx SVN могут разместиться до девяти человек. Четвертый ряд имеет уникальное складывающееся сиденье, позаимствованное у модели Expedition. Автомобиль также оснащен второй системой климат-контроля.
Полноприводный MegaRexx SVN выдает 500 л. с. благородя 6,7-литровому турбодизельному V8 двигателю. Крутящий момент составляет 1625 Н·м.
Информация о цене MegaRexx SVN на данный момент отсутствует.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Carscoops
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!