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MegaRexx SVN
Представлен единственный в мире девятиместный внедорожник
Построен уникальный четырехрядный девятиместный...

Представлен единственный в мире девятиместный внедорожник

Построен уникальный четырехрядный девятиместный внедорожник на базе Ford F-250

Внедорожник MegaRexx SVN построен на базе Ford F-250 Super Duty Crew Cab Lariat Ultimate 2023 года.

MegaRexx SVN
MegaRexx SVN

Одной из самых заметных особенностей MegaRexx SVN является его алюминиевая крыша, изготовленная вручную. Кроме того, внедорожник оснащен необычными боковыми стеклами и панорамным люком.

MegaRexx SVN
MegaRexx SVN
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Чтобы обеспечить высокий уровень защиты и функциональности, MegaRexx SVN оснащен усиленными бамперами и боковыми подножками с электроприводом. Дополнительные фары обеспечивают отличную видимость в любых условиях. Также внедорожник оснащен расширителем крыльев и шинами на 18-дюймовых дисках.

Внутри салона MegaRexx SVN могут разместиться до девяти человек. Четвертый ряд имеет уникальное складывающееся сиденье, позаимствованное у модели Expedition. Автомобиль также оснащен второй системой климат-контроля.

MegaRexx SVN
MegaRexx SVN

Полноприводный MegaRexx SVN выдает 500 л. с. благородя 6,7-литровому турбодизельному V8 двигателю. Крутящий момент составляет 1625 Н·м.

Информация о цене MegaRexx SVN на данный момент отсутствует.

Источник: Carscoops

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемFord
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Фото:За РулемFord
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