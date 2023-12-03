Представлен единственный в мире девятиместный внедорожник

Построен уникальный четырехрядный девятиместный внедорожник на базе Ford F-250

Внедорожник MegaRexx SVN построен на базе Ford F-250 Super Duty Crew Cab Lariat Ultimate 2023 года.

MegaRexx SVN

Одной из самых заметных особенностей MegaRexx SVN является его алюминиевая крыша, изготовленная вручную. Кроме того, внедорожник оснащен необычными боковыми стеклами и панорамным люком.

MegaRexx SVN

Чтобы обеспечить высокий уровень защиты и функциональности, MegaRexx SVN оснащен усиленными бамперами и боковыми подножками с электроприводом. Дополнительные фары обеспечивают отличную видимость в любых условиях. Также внедорожник оснащен расширителем крыльев и шинами на 18-дюймовых дисках.

Внутри салона MegaRexx SVN могут разместиться до девяти человек. Четвертый ряд имеет уникальное складывающееся сиденье, позаимствованное у модели Expedition. Автомобиль также оснащен второй системой климат-контроля.

MegaRexx SVN

Полноприводный MegaRexx SVN выдает 500 л. с. благородя 6,7-литровому турбодизельному V8 двигателю. Крутящий момент составляет 1625 Н·м.

Информация о цене MegaRexx SVN на данный момент отсутствует.

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Источник: Carscoops