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Подросток угнал погрузчик и больше часа удирал на нем от полиции (видео)
Подросток угнал погрузчик и больше часа удирал на нем от полиции (видео)
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Подросток угнал погрузчик и больше часа удирал на нем от полиции (видео)

В американском Мичигане полиция час догоняла 12-летнего угонщика автопогрузчика

Вечером в городе Анн-Арбор, штат Мичиган, полиция отреагировала на сообщение о несовершеннолетнем угонщике. Выехав на место происшествия они не ожидали, что оказавшимся за рулем угнанной строительной машины окажется 12-летний мальчик.

Он двигался по дороге без включенных фар, представляя опасность для себя и других участников движения.

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Не смотря на сирену и попытки полиции остановить мальчика, он продолжал свое безумное путешествие, даже выехав на автостраду. Во время погони, мальчик несколько раз столкнулся с припаркованными автомобилями, что было запечатлено на полицейской камере.

Погоня продолжалась более часа, пока мальчик не пересек крупный автомобильный мост и наконец не остановился.

После задержания, мальчика передали в полицейскую колонию для несовершеннолетних. Полиция сообщила, что погрузчик весом более 13 тонн был оставлен незапертым возле местной средней школы, а ключ был спрятан внутри кабины.

Источник: Газета.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемYouTube
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Фото:За РулемYouTube
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