Внедорожник Visuva от российских конструкторов показали вживую

Авторы внедорожника Visuva V2 из Красноярска впервые показали авто в движении

Visuva S2 оснащен рамной конструкцией с панелями кузова из композитных материалов, что делает его легким, но прочным.

Основные характеристики этого внедорожника впечатляют. Длина автомобиля составляет 4601 мм, ширина равна 2331 мм, а высота - 1930 мм. Это позволяет Visuva S2 легко справляться с различными типами местности, будь то горы, леса или бездорожье.

Производитель планирует выпускать двух- и четырехместные версии Visuva S2, а также рассматривает возможность создания пикапа и минивэна на основе этой модели.

Visuva S2 будет доступен с двумя типами бензиновых двигателей: Great Wall GWE20CB и GW6Z30. Первый двигатель имеет объем 2 литра и мощность 227 л. с., в то время как второй - 3 литра и 354 л. с. Оба двигателя будут сочетаться с 8- и 9-ступенчатыми автоматическими коробками передач соответственно.

Пресс-служба производителя подчеркивает, что владельцы Visuva смогут выбрать модель двигателя, которая лучше всего подойдет их стилю вождения.

Стартовая стоимость Visuva S2 при предзаказе и в минимальной комплектации составляет 6 000 000 рублей.

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Источник: Российская газета