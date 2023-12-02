БЕЛАЗ приступил к испытаниям нового карьерного самосвала

Стартовали полевые испытания самосвала нового поколения БЕЛАЗ-75184

Создатели этой новой модели тяжеловеса внимательно изучили опыт эксплуатации предыдущих машин и приняли во внимание пожелания и запросы потребителей.

Одним из главных нововведений стало создание облегченной рамы повышенной прочности. Это позволит тяжеловесу выдерживать значительные нагрузки и улучшит его общую производительность.

Кроме того, БЕЛАЗ-75184 оснащен современной электротрансмиссией. Оптимизированная подвеска и увеличенный топливный бак обеспечивают более комфортные условия работы для водителя и увеличивают дальность автономного пробега самосвала.

БЕЛАЗ-75184 также предлагает быструю разгрузку кузова и «инновационную систему интеллектуального мониторинга IMS». Это позволит операторам контролировать работу самосвала более эффективно и предотвращать возможные поломки и сбои.

В конструкции самосвала были использованы высокопрочные стали, а в местах наибольшего напряжения рамы – усиленные узлы и агрегаты.

Новая гидравлическая система самосвала обеспечивает более быстрое поднятие и опускание кузова, что значительно повышает эффективность процесса разгрузки.

БЕЛАЗ-75184 уже сейчас считается одним из самых перспективных самосвалов в важном сегменте грузоподъемности.

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Источник: Российская газета