Уникальный пикап «Гелендваген» от Brabus уже продается в Москве

Brabus P 900 Rocket Edition выставили на продажу в Москве за 115 млн рублей

Brabus, известный своими превосходными тюнинговыми проектами, превратил обычный «Гелендваген» во что-то поистине уникальное.

Brabus P 900 Rocket Edition

Кузов автомобиля был удлинен и преобразован в пикап, а карбоновый обвес и 24-дюймовые кованые диски придали ему шикарный вид. Уменьшенный на 45 мм дорожный просвет делает этот пикап еще более внушительным на дороге.

Brabus P 900 Rocket Edition

Brabus P 900 Rocket Edition оснащен стоковым битурбированным V8 мотором объемом 4 литра, который был модифицирован до 4,5 литра для достижения впечатляющих 900 л. с. и 1250 Н·м крутящего момента. С таким мощным двигателем этот пикап может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. При этом было сохранена заводская 9-ступенчатая автоматическое шасси и блокировки всех трех дифференциалов, чтобы обеспечить максимальную проходимость.

Brabus P 900 Rocket Edition

Когда вы садитесь внутрь Brabus P 900 Rocket Edition, вы окунетесь в роскошь и комфорт. Черная кожа и карбоновые вставки в интерьере создают элегантную атмосферу, а яркие красные акценты добавляют изюминку.

Несмотря на то, что автомобиль был выпущен в текущем году, он проехал всего около 100 километров, что делает его почти новым.

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Источник: IXBT