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Brabus P 900 Rocket Edition
Уникальный пикап «Гелендваген» от Brabus уже продается в Москве
Brabus P 900 Rocket Edition выставили на...
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Уникальный пикап «Гелендваген» от Brabus уже продается в Москве

Brabus P 900 Rocket Edition выставили на продажу в Москве за 115 млн рублей

Brabus, известный своими превосходными тюнинговыми проектами, превратил обычный «Гелендваген» во что-то поистине уникальное.

Brabus P 900 Rocket Edition
Brabus P 900 Rocket Edition

Кузов автомобиля был удлинен и преобразован в пикап, а карбоновый обвес и 24-дюймовые кованые диски придали ему шикарный вид. Уменьшенный на 45 мм дорожный просвет делает этот пикап еще более внушительным на дороге.

Brabus P 900 Rocket Edition
Brabus P 900 Rocket Edition
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Первый тест Москвича 6: 4 достоинства и один большой минус

Brabus P 900 Rocket Edition оснащен стоковым битурбированным V8 мотором объемом 4 литра, который был модифицирован до 4,5 литра для достижения впечатляющих 900 л. с. и 1250 Н·м крутящего момента. С таким мощным двигателем этот пикап может разгоняться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. При этом было сохранена заводская 9-ступенчатая автоматическое шасси и блокировки всех трех дифференциалов, чтобы обеспечить максимальную проходимость.

Brabus P 900 Rocket Edition
Brabus P 900 Rocket Edition

Когда вы садитесь внутрь Brabus P 900 Rocket Edition, вы окунетесь в роскошь и комфорт. Черная кожа и карбоновые вставки в интерьере создают элегантную атмосферу, а яркие красные акценты добавляют изюминку.

Несмотря на то, что автомобиль был выпущен в текущем году, он проехал всего около 100 километров, что делает его почти новым.

Источник: IXBT

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:За Рулемauto.ru
Фото:За Рулемauto.ru
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2