Люксовая «маршрутка» от китайцев: новый автобус Guoyue от Hongqi

Новый автобус Guoyue от Hongqi придет на замену популярному Toyota Coaster

Один из самых интересных аспектов нового автобуса Guoyue заключается в его необычном подходе к мотору. В отличие от типичных дизельных двигателей, применяемых в коммерческой технике и автобусах, Guoyue оснащен трехлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность впечатляющих 303 л. с. Для обеспечения плавного переключения передач используется автоматическая коробка передач.

Hongqi Guoyue

Габариты Hongqi Guoyue составляют 7295 мм в длину, 2090 мм в ширину и 2785 мм в высоту. В салоне этого автобуса можно разместить до 23 пассажиров.

Hongqi Guoyue Hongqi Guoyue

Как можно заметить на фотографиях, салон оборудован комфортабельными кожаными креслами с регулировкой наклона спинки. Особенно заметно большое расстояние между рядами, что позволяет пассажирам растянуть ноги и насладиться комфортом во время поездки.

Hongqi Guoyue

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Источник: Telegram-канал «Китайские автомобили»