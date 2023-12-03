Люксовая «маршрутка» от китайцев: новый автобус Guoyue от Hongqi
Один из самых интересных аспектов нового автобуса Guoyue заключается в его необычном подходе к мотору. В отличие от типичных дизельных двигателей, применяемых в коммерческой технике и автобусах, Guoyue оснащен трехлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который развивает мощность впечатляющих 303 л. с. Для обеспечения плавного переключения передач используется автоматическая коробка передач.
Габариты Hongqi Guoyue составляют 7295 мм в длину, 2090 мм в ширину и 2785 мм в высоту. В салоне этого автобуса можно разместить до 23 пассажиров.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Как можно заметить на фотографиях, салон оборудован комфортабельными кожаными креслами с регулировкой наклона спинки. Особенно заметно большое расстояние между рядами, что позволяет пассажирам растянуть ноги и насладиться комфортом во время поездки.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Telegram-канал «Китайские автомобили»
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!