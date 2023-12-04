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Эти неприятности чаще всего подстерегают автомобилистов в холода

Максим Соколов предупредил о самых распространенных проблемах с машиной зимой

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов описал основные зимние проблемы и предложил решения.

Одна из самых распространенных — сложность с запуском двигателя. Решить ее можно с помощью дополнительной теплоизоляции моторного отсека и аккумулятора, применения пускозарядных устройств, а также проводов для прикуривания, если села батарея.

Против примерзания дверей и замков поможет силиконовая смазка и использование автозапуска для прогрева салона. Уплотнители дверей эксперт советует периодически обрабатывать силиконовой смазкой.

Для борьбы с запотеванием стекол он советует использовать специальные составы — антизапотеватели.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Эти функции в машине делают жизнь водителя безопаснее

Если примерзли тормозные колодки, покачайте машину и попинайте по колесам, рекомендует эксперт. Также можно полить диски теплой водой так, чтобы жидкость попадала на тормозной барабан.

Но в холода лучше оставлять авто не на ручном тормозе, а на передаче (при механической коробке передач).

Если замерзли и засорились форсунки омывателя ветрового стекла, то их можно отогреть, приложив пакет с теплой водой. Или купить в автомагазине специальные размораживатели для форсунок. Чтобы этого не произошло, лучше перед зимой залить в бачок стеклоомывающую жидкость с температурой эксплуатации ниже -30 °С.

При плохом сцеплении с дорогой в холодную погоду важно соблюдать безопасный режим движения. На гололедице или холмистой местности могут пригодиться цепи противоскольжения на колесах.

Соколов подчеркнул, что температура ниже -20 или -25 °C негативно влияет на работу двигателя, фильтров, горючего, системы охлаждения и ходовой части. В таких условиях рекомендуется использовать электроподогреватели, пускозарядные устройства, по возможности оставлять автомобиль на крытых автостоянках и в теплых гаражах.

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Источник: RT

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемЭрик Романенко/ТАСС
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Фото:За РулемЭрик Романенко/ТАСС
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