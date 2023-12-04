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Lada Granta возглавила рейтинг продаж сегмента легковых автомобилей в России

Минпромторг: в России за 11 месяцев проданы рекордные 1,17 млн автомобилей

Продажи новых автомобилей в России в период с января по ноябрь 2023 года выросли на 59% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,17 млн штук. Об этом сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

«По итогам января-ноября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 174 575 новых автомобилей (до 3 лет), что на 59% больше показателей аналогичного периода прошлого года (739 521 шт.). 49,5% в этом объеме составляют автомобили отечественного производства», – говорится в тексте сообщения.
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Отмечается, что за отчетный период было продано 938,6 тыс. автомобилей, рост продаж составил 60%, продажи легких коммерческих автомобилей выросли на 35%, до 92,3 тыс. единиц. В сегменте грузовиков объем рынка вырос за 11 месяцев 2023 года на 82%, достигнув 128,1 тыс., в сегменте автобусов рост составил 24%, до 15,6 тыс. экземпляров.

В Минпромторге подчеркнули, что рынок новых электромобилей за период с января по ноябрь 2023 года в сравнении с прошлым годом вырос в 4 раза и составил 12,8 тыс. экземпляров. Доля изготовленных в РФ электрических транспортных средств составила 21%.

При этом в ноябре рынок новых транспортных средств снизился по отношению к октябрю на 2% и составил 133 тыс. автомобилей. Всего было продано 108,5 тыс. легковых машин (минус 3% к октябрю), 11,1 тыс. LCV (плюс 5%), 12,1 тыс. грузовиков (минус 5%) и 1,4 тыс. автобусов (плюс 18%).

Lada Granta стала лидером продаж в сегменте легковых автомобилей, ее было продано 15,8 тыс., а за 11 месяцев текущего года – 176,2 тыс. Второе место занимает китайский Haval Jolion, его результат – 6,1 тыс. проданных машин в ноябре и 43,6 тыс. за 11 месяцев 2023 года. Тройку лидеров замыкает Lada Niva, ее продажи в ноябре составили 5 тыс. авто, в январе-ноябре – 42,2 тыс. экземпляров.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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