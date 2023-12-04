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Эксперты выяснили, как нестабильность работы ДВС отражается на расходе топлива

Эксперты назвали 4 распространенные причины плавающих оборотов ДВС на «холостых»

Плавающие обороты двигателя внутреннего сгорания (ДВС) являются одной из самых частых проблем, она может возникнуть из-за общего состояния ДВС или по другим причинам. Например из-за таких неисправностей в автомобиле, как проблема в топливной системе или в системе смазки двигателя.

О четырех распространенных причинах поломки пишет Тарантас Ньюс.

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При условии, что автовладелец использует качественное топливо, двигатель может нестабильно работать по четырем причинам:

  • впрыск и зажигание топлива – плавающие обороты возникают, если засорились форсунки или неисправны свечи зажигания;
  • подсоса воздуха при утрате герметичности топливной системы, топливно-воздушная смесь будет нарушена;
  • неисправность датчиков эффект плавающих оборотов может возникнуть и при неисправности разных сенсоров, например, датчика положения дроссельной заслонки или датчиков температуры и давления в топливной рампе;
  • вентиляции картера если клапан вентиляции картерных газов забит или недостаточно открывается, рабочее давление в системе повышается, в итоге картерные газы, попадающие в камеру сгорания в избыточном объеме, приводят к плавающим оборотам на холостом ходу.

Если ДВС функционирует некорректно, это негативно сказывается на работе всех компонентов силового агрегата. На фоне разбалансировки подвижных элементов повышается износ деталей цилиндропоршневой группы и других элементов двигателя.

Конечно, электроника постарается компенсировать любую некорректную работу двигателя. Но это приведет к повышенному износу и снижению КПД силовой установки. При нестабильной работе ДВС может повыситься и расход топлива.

Для того чтобы более точно определить причину, необходима диагностика в специализированном сервисе.

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Источник: tarantas.news

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
Фото:За РулемUnsplash
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