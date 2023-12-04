Эксперты выяснили, как нестабильность работы ДВС отражается на расходе топлива
Плавающие обороты двигателя внутреннего сгорания (ДВС) являются одной из самых частых проблем, она может возникнуть из-за общего состояния ДВС или по другим причинам. Например из-за таких неисправностей в автомобиле, как проблема в топливной системе или в системе смазки двигателя.
О четырех распространенных причинах поломки пишет Тарантас Ньюс.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
При условии, что автовладелец использует качественное топливо, двигатель может нестабильно работать по четырем причинам:
- впрыск и зажигание топлива – плавающие обороты возникают, если засорились форсунки или неисправны свечи зажигания;
- подсоса воздуха – при утрате герметичности топливной системы, топливно-воздушная смесь будет нарушена;
- неисправность датчиков – эффект плавающих оборотов может возникнуть и при неисправности разных сенсоров, например, датчика положения дроссельной заслонки или датчиков температуры и давления в топливной рампе;
- вентиляции картера – если клапан вентиляции картерных газов забит или недостаточно открывается, рабочее давление в системе повышается, в итоге картерные газы, попадающие в камеру сгорания в избыточном объеме, приводят к плавающим оборотам на холостом ходу.
Если ДВС функционирует некорректно, это негативно сказывается на работе всех компонентов силового агрегата. На фоне разбалансировки подвижных элементов повышается износ деталей цилиндропоршневой группы и других элементов двигателя.
Конечно, электроника постарается компенсировать любую некорректную работу двигателя. Но это приведет к повышенному износу и снижению КПД силовой установки. При нестабильной работе ДВС может повыситься и расход топлива.
Для того чтобы более точно определить причину, необходима диагностика в специализированном сервисе.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: tarantas.news
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!