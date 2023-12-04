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У российских дилеров в продаже появилась спортивная версия кроссовера SWM G01F

Кроссовер SWM G01F можно купить в РФ со скидкой 350 тысяч за 2,254 млн рублей

Российские дилеры начали получать из Китая кроссовер SWM G01F, стоимость которого в нашей стране оценили в 2,604 млн рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что если воспользоваться максимальными скидками, то можно снизить цену кроссовера на 350 тысяч, до 2,254 млн рублей. Эта новинка является более спортивным вариантом модели G01 с аналогичной силовой установкой. Речь идет о 138-сильной турбочетверке, работающей на АИ-95. В паре с ней трудится семиступенчатый преселективный «робот», привод — передний.

SWM G01F
SWM G01F
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В списке оснащения у G01F четыре подушки безопасности, система курсовой стабилизации, климат-контроль (однозонный), мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, задний парктроник, система бесключевого доступа, виртуальная комбинация приборов, круиз-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция водительского кресла, салон обит кожзаменителем.

Кроме того, кроссовер оснащен атмосферной подсветкой, системой камер кругового обзора, передним парктроником, беспроводной зарядкой, встроенным видеорегистратором, электроприводом кресла водителя и крышки багажника.

Напомним, завод «Автотор» в Калининграде анонсировал начало выпуска SWM в апреле текущего года, в ноябре объявили об открытии 25 дилерских центров на территории РФ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru

Фото: https://carnewschina.com

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
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