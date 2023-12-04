У российских дилеров в продаже появилась спортивная версия кроссовера SWM G01F
Российские дилеры начали получать из Китая кроссовер SWM G01F, стоимость которого в нашей стране оценили в 2,604 млн рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Отмечается, что если воспользоваться максимальными скидками, то можно снизить цену кроссовера на 350 тысяч, до 2,254 млн рублей. Эта новинка является более спортивным вариантом модели G01 с аналогичной силовой установкой. Речь идет о 138-сильной турбочетверке, работающей на АИ-95. В паре с ней трудится семиступенчатый преселективный «робот», привод — передний.
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В списке оснащения у G01F четыре подушки безопасности, система курсовой стабилизации, климат-контроль (однозонный), мультимедиа с 10-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, задний парктроник, система бесключевого доступа, виртуальная комбинация приборов, круиз-контроль, панорамная крыша, подогрев и вентиляция водительского кресла, салон обит кожзаменителем.
Кроме того, кроссовер оснащен атмосферной подсветкой, системой камер кругового обзора, передним парктроником, беспроводной зарядкой, встроенным видеорегистратором, электроприводом кресла водителя и крышки багажника.
Напомним, завод «Автотор» в Калининграде анонсировал начало выпуска SWM в апреле текущего года, в ноябре объявили об открытии 25 дилерских центров на территории РФ.
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Источник: rg.ru
Фото: https://carnewschina.com
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