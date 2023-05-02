Кроссоверы SWM G01 и SWM G01F: характеристики для России

Линейка китайского автопроизводителя SWM будет состоять из трех кроссоверов, два из них дебютируют уже скоро. Это SWM G01 и SWM G01F.

SWM G01 и G01 – это среднеразмерные кроссоверы. Габариты модели G01 (самый простой в линейке) – 4610 х 1855 х 1740 мм, SWM G01F (городской вариант) – 4670 х 1855 х 1740 мм. Колесная база у них одинаковая – 2750 мм, что обеспечивает простор в салоне.

Обе модели комплектуются турбированными моторами объемом 1,5 л, мощностью 138 л.с., и 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Привод – на передние колеса.

В оснащение автомобилей входит цифровая приборная панель с ЖК-дисплеем диагональю 7 дюймов, светодиодные дневные ходовые огни и фары ближнего света, панорамная крыша с люком и даже вентиляция сидения водителя.

Безопасность моделей обеспечивают электронная антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипробуксовочная система и электронная система курсовой устойчивости, а также система удержания автомобиля на подъеме.

В обеих моделях продвинутая мультимедийная система c цветным сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. Отдельный слот для SIM-карты обеспечивает доступ в мобильный интернет на скоростях 4G LTE. Мультимедиа построена на базе операционной системы Android, что позволяет установить любые приложения, доступные в официальном магазине.

О стоимости автомобилей обещают объявить дополнительно. Предварительный диапазон цен на обе модели – от 2 млн до 3 млн рублей.

Что касается третьей новинки - полноразмерного G05 Pro, этот кроссовер дебютирует к концу лета. Все модели будут выпускать на заводе «Автотор» в Калининграде.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник, фото: «Автотор»

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