КАМАЗ выводит на рынок собственную ИТ-компанию

KAMAZ Digital начнет разработку ПО для промышленности и транспорта

Производитель грузовиков КАМАЗ объявил о выводе на рынок дочерней ИТ-компании KAMAZ Digital, возникшей как подразделение гиганта еще в 2018 году. Компания занимается разработкой ПО для планирования, автоматизации и оперативного управления, а также для мониторинга работы транспорта, сервисных служб, оборудования и персонала.

Вот что KAMAZ Digital уже создала:

система оперативного управления производством и система управления транспортом

программно-аппаратный комплекс для отслеживания состояния грузовых автомобилей в реальном времени KAMAZ Cloud

система компьютерного зрения для повышения качества покраски кузовных деталей

система управления автопарком

сервис корпоративного такси

сервис пассажироперевозок по требованию «Челнок» (Москва, МО, Татарстан)

сервис перевозок сборных грузов «Челнок Cargo» (в разработке)

Всего в портфеле компании более 20 ИТ-решений, надо которыми трудились и трудятся более 220 сотрудников в четырех офисах – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Набережных Челнах. А к концу 2024 года численность персонала планируют довести до 400 человек – заинтересованным стоит начинать искать вакансии на соответствующих ресурсах.