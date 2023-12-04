КАМАЗ выводит на рынок собственную ИТ-компанию
Производитель грузовиков КАМАЗ объявил о выводе на рынок дочерней ИТ-компании KAMAZ Digital, возникшей как подразделение гиганта еще в 2018 году. Компания занимается разработкой ПО для планирования, автоматизации и оперативного управления, а также для мониторинга работы транспорта, сервисных служб, оборудования и персонала.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Вот что KAMAZ Digital уже создала:
- система оперативного управления производством и система управления транспортом
- программно-аппаратный комплекс для отслеживания состояния грузовых автомобилей в реальном времени KAMAZ Cloud
- система компьютерного зрения для повышения качества покраски кузовных деталей
- система управления автопарком
- сервис корпоративного такси
- сервис пассажироперевозок по требованию «Челнок» (Москва, МО, Татарстан)
- сервис перевозок сборных грузов «Челнок Cargo» (в разработке)
Всего в портфеле компании более 20 ИТ-решений, надо которыми трудились и трудятся более 220 сотрудников в четырех офисах – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Набережных Челнах. А к концу 2024 года численность персонала планируют довести до 400 человек – заинтересованным стоит начинать искать вакансии на соответствующих ресурсах.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!