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КАМАЗ выводит на рынок собственную ИТ-компанию
КАМАЗ выводит на рынок собственную ИТ-компанию
KAMAZ Digital начнет разработку ПО для...
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КАМАЗ выводит на рынок собственную ИТ-компанию

KAMAZ Digital начнет разработку ПО для промышленности и транспорта

Производитель грузовиков КАМАЗ объявил о выводе на рынок дочерней ИТ-компании KAMAZ Digital, возникшей как подразделение гиганта еще в 2018 году. Компания занимается разработкой ПО для планирования, автоматизации и оперативного управления, а также для мониторинга работы транспорта, сервисных служб, оборудования и персонала.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Вот что KAMAZ Digital уже создала:

  • система оперативного управления производством и система управления транспортом
  • программно-аппаратный комплекс для отслеживания состояния грузовых автомобилей в реальном времени KAMAZ Cloud
  • система компьютерного зрения для повышения качества покраски кузовных деталей
  • система управления автопарком
  • сервис корпоративного такси
  • сервис пассажироперевозок по требованию «Челнок» (Москва, МО, Татарстан)
  • сервис перевозок сборных грузов «Челнок Cargo» (в разработке)

Всего в портфеле компании более 20 ИТ-решений, надо которыми трудились и трудятся более 220 сотрудников в четырех офисах – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Набережных Челнах. А к концу 2024 года численность персонала планируют довести до 400 человек – заинтересованным стоит начинать искать вакансии на соответствующих ресурсах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемКАМАЗ
Фото:За РулемКАМАЗ
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