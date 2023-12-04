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Оливер Берман
Безумно впечатляет: пилот Формулы 2 Оливер Берман о мощности болида в 1 тысячу л.с.
18-летний британский гонщик Ф 2 Берман сравнил...

Безумно впечатляет: пилот Формулы 2 Оливер Берман о мощности болида в 1 тысячу л.с.

18-летний британский гонщик Ф 2 Берман сравнил болиды Формулы 2 и Формулы 1

Перспективный британский гонщик Оливер Берман, выступающий в Формуле 2 за итальянскую команду Prema, поделился своими впечатлениями от первой тренировки на болиде Haas. В прошлый вторник 18-летний гонщик участвовал в однодневных тестах, затем пилотировал машину Prema в трехдневных тестах Ф2.

Берман во время заезда проехал не одну сотню кругов по трассе автодрома Яс-Марина и указал на отличия машин в этих двух сериях.

Оливер Берман
Оливер Берман
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«На машинах Формулы 1 переднее крыло сложнее, в Формуле 2 весь год применяются одинаковые задние крылья, и уровень прижимной силы регулируется привычным старым способом. Силовая установка на машине Ф1 развивает почти 1000 л.с., и это безумно впечатляет!» — с восхищением говорит пилот.

По словам Бермана, несмотря на то что рабочий объем двигателя внутреннего сгорания намного меньше, он намного эффективнее, в том числе из-за гибридной системы. Поэтому пилоты используют дополнительную энергию батареи, чтобы выжать еще порядка 200 «лошадей». А на машине Ф2 стоит обычный двигатель внутреннего сгорания. В этом и заключаются основные отличия машины Формулы 2 от машины Haas F1, подытожил Оливер Берман.

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Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемpicture alliance / Hasan Bratic
Фото:За Рулемpicture alliance / Hasan Bratic
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