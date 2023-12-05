Этот антифриз убьет ваш мотор – не покупайте!
За пренебрежение к качеству охлаждающей жидкости владелец автомобиля расплачивается очень дорого – и это, увы, случается довольно часто. Эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о проведенных изданием лабораторных испытаниях охлаждающих жидкостей. Если коротко, результаты получились неутешительными: половина образцов тесты провалила.
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В частности, неудовлетворительно показала себя жидкость Euroazia производства ООО «Химсеть» (Дзержинск) с ценой 5-литровой канистры около 530 рублей. «Так и хочется спросить, что нужно было добавить в состав, чтобы полученная жидкость стала кипеть значительно раньше, чем вода?» – вопрошает эксперт. И находит ответ.
Мнение эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
— Первые же замеры показали: полный провал! Неудивительно, что такая жидкость стала замерзать при –21 °С, а кипеть уже при +92 °С! Такая температура кипения говорит о наличии в составе дешевых спиртов – вероятно, горючего метанола, – что в охлаждающих жидкостях недопустимо.
Водородный показатель – ниже нормы, плотность не соответствует стандарту, среди присадок обнаружены бор, железо и фосфаты.
В десятки раз больше хлоридов, как будто в канистру добавили горсть поваренной соли, а соль, как известно – убийца системы охлаждения. Тест на коррозию жидкость провалила при контакте со всеми металлами, причем с многократным превышением допусков. Использовать такую жидкость в качестве охлаждающей никак нельзя – даже опасно!
А как показали себя другие участники теста и какая жидкость безопасна для применения? Что ж, знакомьтесь с результатами испытаний!
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