Рассказываем, что категорически нельзя делать с замерзшим двигателем автомобиля

Эксперт: машину с замерзшим мотором буксируют зимой на эвакуаторе, а не на тросе

Для буксировки автомобиля с замерзшим двигателем в место отогрева лучше использовать эвакуатор, потому что в случае его передвижения на тросе есть риск утечки технических жидкостей с агрегатов трансмиссии и гидросистемы рулевого управления. Таким мнением с «Российской газетой» поделился технический тренер международной сети автосервисов Сергей Пономарев.

Рассуждая о том, как отогреть машину на морозе, эксперт издания подчеркнул, что вариантов действий в такой ситуации может быть несколько, и на принятие решения влияют такие факторы, как знания и опыт конкретного водителя, а также устройство автомобиля, отметил Пономарев.

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«Один автовладелец выкрутит и просушит свечи, отключит подачу топлива и продует цилиндры, зарядит АКБ, нальет перед запуском небольшое количество масла в цилиндры и, с высокой вероятностью, запустит автомобиль. Сам промерзнет, правда, но машину запустит», – объяснил собеседник издания.

Но можно и попросить кого-то «прикурить» машину – два-три раза покрутить стартером. Если же после этого машина не заведется, обратиться к специалистам.

«Если владелец перестарался: топливо, поданное в цилиндр, не воспламеняясь, накапливается, попадает в масло и значительно ухудшает его смазывающие свойства. Чем дольше водитель "крутит", тем больше топлива будет в цилиндре и масле, после таких экспериментов на СТО попадают авто с "залитыми" двигателями», – предупреждает автоэксперт.

В этом случае завести машину без комплекса необходимых мер не получится, при этом не стоит забывать, что вращение стартером более 7 секунд не рекомендуется. Это может привести к его подгоранию или полному выходу из строя и дорогостоящему ремонту, предупредил Пономарев. И лучше перемещать автомобиль на эвакуаторе. Если его тянуть на тросе, может возникнуть утечка технических жидкостей с агрегатов трансмиссии и гидросистемы рулевого управления, констатировал Пономарев.

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Источник: rg.ru

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