Эти советы избавят водителя от риска попасть в ДТП в зимнее время года

В ЦОДД перечислили 6 правил безопасного управления автомобилем зимой

Центр организации дорожного движения столичного правительства (ЦОДД) напомнил автовладельцам о факторах, влияющих на безопасное управление автомобилем в зимнее время. В ЦОДД призвали водителей быть предельно внимательными при передвижении в экстремальных условиях и соблюдать 6 важных правил в целях безопасности.

Своевременно и регулярно пополнять запас жидкостей, речь идет о стеклоомывающей жидкости, которую нужно заменить на «незамерзайку». Также в ведомстве напомнили, что в почти пустом бензобаке зимой образуется конденсат, из-за которого может замерзнуть топливопровод, в итоге двигатель попросту не заведется.

Не тормозить резко и не забывать, что в зимнее время тормозной путь увеличивается, кроме того, не следует делать резкие маневры во время перестроения в потоке.

обязательно возить с собой набор инструментов (фонарик, домкрат, небольшая лопата), а также теплую одежду и перчатки – они могут пригодиться в случае поломки авто на трассе.

Соблюдать дистанцию, скоростной режим и не делать резких маневров: «обледенелая дорога – не место для экспериментов», напомнили в ЦОДД.

Чистить переднее и заднее стекла от снега перед поездкой, не забывать о зеркалах и фарах — они способствуют улучшению видимости.

Использовать зимнюю резину, потому что летние шины не обеспечивают сцепления с трассой, как итог — можно попасть в ДТП.

Ранее в ГИБДД напомнили водителям о необходимости тщательной проверки автомобиля перед поездкой. Чтобы избежать опасной ситуации, в ведомстве создали специальный чек-лист, как подготовить машину и что проверить в ней перед поездкой зимой.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autonews.ru