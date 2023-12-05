Доля продаж автомобилей Lada снизилась на российском рынке до 30%
Российский автомобильный рынок сократился в ноябре впервые с мая 2023 года, продажи новых автомобилей снизились на 2,3% по сравнению с октябрем. Такие данные обнародовал «Автостат».
Эксперты автоотрасли объяснили падение продаж на авторынке тем, что россияне стали реже покупать автомобили отечественного производителя Lada. Объемы реализации этой марки снизились на 5,2%, всего продано 42,7 тысячи машин.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Отмечается, что АВТОВАЗ стал единственным из ведущих производителей, чьи продажи снизились. Что касается китайских марок — они продолжают рост, а доля предприятия в Тольятти сократилась с 41 до 30%. По сравнению с октябрем продажи сократились на 11,9%, согласно информации автоконцерна.
Аналитики предположили, что подорожание автокредитов на фоне повышения Центробанком ключевой ставки усугубило ситуацию на рынке в бюджетном сегменте автомобилей. Даже перезапуск программы льготного автокредитования не смог позитивно повлиять на продажи.
Отмечается, что на текущий момент самая высокая конкуренция наблюдается в сегменте автомобилей ценой выше трех миллионов рублей. Несмотря на то, что на такие машины не распространяются льготные автокредиты, некоторые производители стимулируют продажи своей продукции за счет своих различных программ лояльности с целью поддержания потребительского спроса.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: lenta.ru
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!