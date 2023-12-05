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Доля продаж автомобилей Lada снизилась на российском рынке до 30%

«Автостат» зафиксировал снижение продаж на авторынке РФ на 2,3%

Российский автомобильный рынок сократился в ноябре впервые с мая 2023 года, продажи новых автомобилей снизились на 2,3% по сравнению с октябрем. Такие данные обнародовал «Автостат».

Эксперты автоотрасли объяснили падение продаж на авторынке тем, что россияне стали реже покупать автомобили отечественного производителя Lada. Объемы реализации этой марки снизились на 5,2%, всего продано 42,7 тысячи машин.

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Горячие автоновинки зимы 2023-2024 (не только «китайцы» и кроссоверы)

Отмечается, что АВТОВАЗ стал единственным из ведущих производителей, чьи продажи снизились. Что касается китайских марок — они продолжают рост, а доля предприятия в Тольятти сократилась с 41 до 30%. По сравнению с октябрем продажи сократились на 11,9%, согласно информации автоконцерна.

Аналитики предположили, что подорожание автокредитов на фоне повышения Центробанком ключевой ставки усугубило ситуацию на рынке в бюджетном сегменте автомобилей. Даже перезапуск программы льготного автокредитования не смог позитивно повлиять на продажи.

Отмечается, что на текущий момент самая высокая конкуренция наблюдается в сегменте автомобилей ценой выше трех миллионов рублей. Несмотря на то, что на такие машины не распространяются льготные автокредиты, некоторые производители стимулируют продажи своей продукции за счет своих различных программ лояльности с целью поддержания потребительского спроса.

Источник: lenta.ru

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Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемDepositphotos
Фото:За РулемDepositphotos
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