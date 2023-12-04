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За 10 месяцев 2023 года АВТОВАЗ продал на 94,1% больше Lada, чем в 2022 году

АВТОВАЗ: продажи Lada впервые за полгода снизились в ноябре на 11,9%

Продажи автомобилей Lada в РФ в ноябре 2023 года выросли год к году на 65,9% и составили 36 054 штуки, но в помесячном выражении реализация продукции отечественного производителя впервые за полгода снизилась на 11,9%. Такие данные обнародовала пресс-служба АВТОВАЗа.

Президент концерна Максим Соколов в середине ноября поделился планами продать в ноябре порядка 37,5 тыс. Lada. Но уже к концу месяца в руководстве сообщили о снижении плана до 35-36 тыс. экземпляров. В качестве причины указывалось влияние повышения Центробанком ключевой ставки.

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«Октябрь был рекордным – почти 41 тыс. проданных автомобилей. И, в принципе, мы предполагали, что весь автомобильный рынок будет расти к Новому году. Но все-таки сейчас вот то охлаждение спроса, на которое было нацелено решение ЦБ по повышению ключевой ставки, доходит и до авторынка», – рассказал президент компании в конце ноября.

Согласно официальным данным АВТОВАЗа, в октябре в России реализовано 17 273 автомобиля Lada Granta (+32,7% г/г), а также 7,98 тыс. Lada Vesta. Автомобилей Lada Niva Legend продано 4973 шт. (+54,3% г/г), Lada Niva Travel – 5175 шт. (+40,8% г/г). Также на рынке РФ в ноябре реализовано 505 коммерческих автомобилей Lada (+43,9% г/г). В период с января по ноябрь 2023 года АВТОВАЗ продал 319 518 новых Lada – этот показатель на 94,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Источник: interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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