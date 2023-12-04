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Продажи Lada: новый рекорд в ноябре

В ноябре продали 36 054 Lada, лидирует Granta – 17 273 автомобиля

АВТОВАЗ отчитался о продажах: по итогам ноября 2023 года в России продано 36 054 пассажирских и коммерческих модели Lada: рост на 65,9% по отношению к ноябрю прошлого года.

За 11 месяцев текущего года официальные дилеры продали 319 518 новых автомобилей, продажи выросли на 94,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Заметный вклад в успех внесла модель Lada Vesta: в ноябре 7980 россиян стали владельцами таких машин. С начала производства (в марте текущего года) было реализовано 41 395 автомобилей нового поколения.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Универсалы Vesta NG уже появились в салонах дилеров

Lada Granta, которая является самой массовой и доступной моделью бренда, показала рост на 32,7% в ноябре продано 17 273 шт.

На 54,3% выросли продажи Niva Legend, достигнув отметки 4973 автомобиля.

Продажи Niva Travel выросли на 40,8% и достигли отметки 5175 автомобилей в ноябре 2023 года.

Среди коммерческих автомобилей Lada в ноябре наблюдается рост на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, всего было продано 505 машин.

Хотя Лада Гранда до сих пор остается самой популярной моделью в линейке, со временем ее заменит новинка – Лада Искра.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: АВТОВАЗ

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемАВТОВАЗ
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Фото:За РулемАВТОВАЗ
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