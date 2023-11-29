В 2024 году семейство Lada Granta может заменить другой народный автомобиль

АВТОВАЗ: Lada Iskra со временем может заменить флагманскую Lada Granta

Флагманскую и самую популярную бюджетную отечественную марку Lada Granta со временем может заменить новая звезда в линейке — Lada Iskra. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, анонсируя планы предприятия, он уточнил, что выпуск Lada Iskra наладят в конце следующего года.

Согласно предварительной информации, Lada Iskra будет создаваться на адаптированной и локализованной версии платформы Renault-Nissan CMF-B LS. Новинка должна получить уникальные двигатели: атмосферник объемом 1,6 л мощностью 90 и 106 л.с., а также 1,8-литровый «старший» агрегат. Предполагается, что автомобиль будет предлагаться и с пятиступенчатой механической коробкой передач, и с автоматической трансмиссией.

Выпуском новой модели АВТОВАЗ намерен закрепить позиции Lada на российском рынке, а также обеспечить потребителей новым уровнем комфорта и технологий. После того как новая модель выйдет на рынок, отечественный автопроизводитель намерен расширить модельный ряд Lada. В частности, будут представлены компактный городской кроссовер и минивэн, причем последний может стать полноценным наследником Largus.

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Источник: perm.tsargrad.tv