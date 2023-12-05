Эти бюджетные автомобили с АКПП можно купить на рынке РФ прямо сейчас

Москвич 3 вошел в топ-10 самых дешевых автомобилей с автоматом

Несмотря на многообразие ассортимента автомобилей на российском рынке, найти машину с автоматической коробкой передач (АКПП) по бюджетной цене задача не из легких. Но эксперты Autonews.ru нашли 10 моделей, которые можно купить прямо сейчас.

АВТОВАЗ c 2024 года наладит производство Lada с АКПП, но уже сейчас на рынке есть конкуренты отечественной марки в ценовом диапазоне от 1,5 до 2,2 млн рублей — это примерная стоимость Lada Vesta с механикой.

Первую строчку топ-10 самых дешевых машин с автоматом занимает машина от иранского автопрома Iran Khodro Dena по цене от 1,55 млн рублей. Самым доступным вариантом является седан Dena, он создан на базе устаревшего Peugeot 405, оснащен мотором с турбонаддувом объемом 1,6 л и шестиступенчатым автоматом. Машина очертаниями отдаленно напоминает BMW 5-Series поколения E60, а внутри имитирует салон Cadillac CTS второй генерации.

Стоимость Iran Khodro Tara стартует от 1,6 млн рублей, этот автомобиль создан на базе Peugeot 301. У Tara атмосферный мотор того же семейства мощностью 113 л.с.

Третью строчку бюджетных машин с АКПП занимает китайский Changan Alsvin по цене от 1 750 000 рублей. Уже в «базе» он оснащен мотором объемом 1,5 л мощностью 98 л.с. и пятиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Chevrolet Spark по цене от 1,788 млн рублей занимает четвертое место. Эти автомобили оснащены атмосферным мотором объемом 1,3 ли и мощностью 85 л.с. и четырехступенчатым классическим автоматом.

Замыкает первую пятерку самых доступных по цене автомобилей Livan X3 Pro по цене от 1,879 млн рублей. Этот автомобиль позиционируется в РФ как самый доступный кроссовер с автоматической трансмиссией и передним приводом. Под капотом у него атмосферный мотор мощностью 103 л.с. с вариатором.

Далее в списке идут автомобили Jetta VA3 по цене от 1,898 млн рублей, Haval Jolion от 1,969 млн рублей, JAC JS3 от 1,999 млн рублей, BAIC U5 Plus от 2,115 млн рублей, Москвич 3 от 2,185 млн рублей.

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Источник: autonews.ru