Как быстро прогреть салон? Есть крутой способ!
В преддверии настоящих зимних морозов (хотя кое-где в России они уже наступили) «За рулем» вспоминает способы ускорения прогрева автомобиля после ночной стоянки на холоде. Один из довольно-таки нетривиальных лайфхаков на эту тему – утеплитель для труб.
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Закройте решетку на бампере утеплителем для труб, и мотор после запуска наберет температуру заметно быстрее. Особенно сильно разница будет заметна, если вы «догреваете» машину уже в движении.
Идеально способ подойдет владельцам малолитражек с турбированными моторами – вот у кого проблемы с «добычей» тепла в зимний период возникают регулярно. Хотя всем остальным лайфхак тоже придется очень и очень кстати.
И не стройте легкомысленных иллюзий, ведь тут как с подштанниками: пока не вышел на улицу, кажется, что они вовсе не обязательны. То же со способами быстро прогреть авто: используйте этот, а лучше
наденьте изучите все!
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