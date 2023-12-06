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Как быстро прогреть салон? Есть крутой способ!

«За рулем»: для прогрева автомобиля можно использовать утеплитель для труб

В преддверии настоящих зимних морозов (хотя кое-где в России они уже наступили) «За рулем» вспоминает способы ускорения прогрева автомобиля после ночной стоянки на холоде. Один из довольно-таки нетривиальных лайфхаков на эту тему – утеплитель для труб.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Закройте решетку на бампере утеплителем для труб, и мотор после запуска наберет температуру заметно быстрее. Особенно сильно разница будет заметна, если вы «догреваете» машину уже в движении.

Идеально способ подойдет владельцам малолитражек с турбированными моторами – вот у кого проблемы с «добычей» тепла в зимний период возникают регулярно. Хотя всем остальным лайфхак тоже придется очень и очень кстати.

Подойдет утеплитель любого цвета, но эстетам можем порекомендовать черный
Подойдет утеплитель любого цвета, но эстетам можем порекомендовать черный

И не стройте легкомысленных иллюзий, ведь тут как с подштанниками: пока не вышел на улицу, кажется, что они вовсе не обязательны. То же со способами быстро прогреть авто: используйте этот, а лучше наденьте изучите все!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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