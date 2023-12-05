Двигатели этих машин считаются самыми надежными из-за отсутствия лишних вибраций

Автоэксперт Рязанов перечислил иномарки с самыми выносливыми двигателями

Двигатели таких марок, как Toyota, BMW, Mitsubishi, Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen, считаются одними из самых надежных. Такое мнение в беседе с изданием «Российская газета» выразил технический директор автомобильного маркетплейса Максим Рязанов.

Он подчеркнул, что благодаря современным технологиям практически любой двигатель автомобиля обеспечен ресурсом на несколько десятилетий. Немаловажным фактором является интенсивность эксплуатации, своевременность и регулярность технического обслуживания, а также качества комплектующих и расходников, замена которых периодически необходима автомобилю, подчеркивает эксперт.

«Значительную роль играет конструкция мотора – бензиновые в ряде случаев более выносливы, чем дизельные. Наиболее надежными считаются модели Toyota и BMW, Mitsubishi и Honda, Mercedes-Benz и Volkswagen с шестицилиндровыми двигателями, в которых отсутствуют лишние вибрации», – убежден собеседник издания.

На вторичном рынке России представлен Volkswagen Passat B7, он оснащен в топовой версии атмосферным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра и мощностью 300 л.с. Этот автомобиль до сих пор сохраняет статус одного из самых востребованных авто с пробегом именно из-за надежности двигателя, подчеркивает эксперт. Рязанов уточнил, что шестицилиндровые двигатели устанавливались также на BMW третьей, пятой, шестой и седьмой серий.

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Источник: rg.ru