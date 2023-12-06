Фототанк – странная разработка для военных

Зачем танк Т-26ФТ оснащали разной фотоаппаратурой и деревянной пушкой

Фото-танк Т-26ФТ был разработан в 1937 году на складе-мастерской №37, который находился в Москве. Руководил работами заведующий фотокинокабинета склада В.И. Успенский.

Фототанк сделали на базе легкой боевой машины Т-26. Такой странный танк понадобился для кино-фотосъемки полосы обороны противника. То есть, для разведки.

Фото-танк Т-26ФТ

Установленная в танке аппаратура могла вести сьемку объектов как с места, так и в движении, а также делать панорамы местности.

Фото-танк Т-26ФТ

Уже в феврале 1938 года фототанк прошел полигонные испытания, но на вооружение принят не был.

У фототанка, в отличие от танка Т-26, не было пушки. Вооружение ограничивалось 7,62-мм пулеметом ДТ с боекомплектом 441 патрон (7 дисков). Вместо пушки был деревянный муляж.

Танк Т-26

Внутри танк имел два отделения – для съемки и для обработки снимков. Экипаж насчитывал трех человек.

Для фотоаппаратуры в левой части башни были сделаны два отверстия диаметром 80 мм с бронезадвижками. Также в башне был только один люк, так как вместо второго установили перископ для наблюдения.

Также в башне был установлен тяжелый фотоаппарат, угол поворота которого составлял 45 градусов. Крепился он на специальной амортизационной подвеске.

Сам фотоаппарат был полуавтоматическим, имел три светофильтра и два объектива Ф-300 и Ф-210.

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Фото: Telegram-канал «Военная Техника Мира»