Официальный дистрибьютор SAIPA в РФ передумал продавать иранские автомобили

Иранская марка SAIPA не выйдет на рынок России из-за отсутствия перспектив

Изменившиеся экономические условия стали препятствием для иранского производителя SAIPA, свернувшей бизнес в России по продаже своих автомобилей. Об этом пишет «Газета.Ru».

Эксперты автоотрасли убеждены, что у иранского бренда не было шансов без вложения внушительных инвестиций, также оказало влияние повышение утильсбора. В настоящее время официальный дистрибьютор марки SAIPA в РФ «Бест Моторс» находится в процессе ликвидации.

По словам генерального директора компании Александра Степанова, они с партнерами приняли решение отказаться от импорта в РФ из соображений нецелесообразности.

«Ситуация экономическая немного поменялась. На тот момент этот бренд был интересен в ценообразовании и во всем остальном. А дальше — стал неинтересен, экономически невыгоден, вот и все», — пояснил собеседник издания.

Степанов уточнил, что пришло понимание, что реализация машин по той цене, которая планировалась изначально, будет невозможной в нынешних экономических условиях. Цена на иранский автомобиль должна быть на 20-30% ниже, чем на китайский, тогда это имело бы смысл, подытожил Степанов.

О выходе на российский рынок бренда SAIPA было объявлено весной 2023 года. Планировалось, что к июню в страну завезут первую партию седанов SAIPA Saina и Shahin и хетчбэков Quik. На тот момент их цена составляла порядка 1-1,7 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: gazeta.ru