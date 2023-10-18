Эксперты автоотрасли: Ирану не удастся повторить «китайский бум» на рынке РФ

Иранский седан Saipa Shahin готовится покорять российский авторынок

Любой технологичный продукт, независимо от страны-изготовителя, так или иначе производится в кооперации со всем миром. Такое мнение выразил генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

Стало известно, что иранский автопром намеревается охватить российский рынок. Рассуждая о том, удастся ли иранцам повторить «китайский бум», собеседник «Аргументов и фактов» подчеркнул, что вся продукция из Ирана относится к эконом-сегменту — будь то электроника, бытовая техника или автомобили. При более тщательном анализе выясняется, что продукциях иранских автоконцернов сделана на базе французских марок 80-х годов. Иранцы их доработали, сделав и свой двигатель внутреннего сгорания, объясняет Федяков.

Shahin

«Но даже в этом двигателе использовались комплектующие известных немецких марок», — объясняет эксперт.

Для России Иран подготовил и представил несколько моделей: IKCO Tara, IKCO Dena, Saipa Quick; Saipa Saina и др. Доля Ирана на мировом рынке составляет порядка миллиона автомобилей в год. Продукция поставляется в Казахстан, Грузию, Туркмению, Белоруссию, Азербайджан, страны Азии и Африки. Концерн SAIPA вслед за Iran Khodro объявил о планах интеграции в российский рынок, и для дебюта выбран седан Shahin.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя планы Ирана относительно охвата российского рынка, подчеркнул, что иранский автобизнес пока не торопится.

«Эти громкие заявления так и остаются тихими словами. Не ожидается в Россию и прямых инвестиций с иранской стороны, даже пока не идет речь о полноценном открытии представительств на территории РФ. При этом планов много — от создания сети из 120 дилерских центров до возможного открытия совместного сборочного производства в Санкт-Петербурге», — уточнил эксперт.

Уровень качества иранских автомобилей станет понятен после их эксплуатации в российском климате, а на это нужно хотя бы пару лет. В Иране другой температурный режим, там даже зимой не бывает ниже плюс 10 градусов, нет снега, грязи и реагентов, объясняет Моржаретто. К тому же для россиян тезис «иранская машина» загадочен и непонятен.

Это совершенно незнакомый российскому потребителю бренд, подчеркивает Моржаретто, и рассчитан на не очень требовательного потребителя. Можно предположить, что поставки иранских машин лишат АВТОВАЗ какой-то части клиентов — комплектация «иранцев» богаче, чем у машин из Тольятти.

«Но по стоимости иранские машины равняются на бюджетные марки европейских брендов — Kia, Renault и т. д., а не на Lada. Хотя по качеству иранским автомобилям далеко до ушедших брендов из Европы», — рассуждает эксперт.

Захотят ли россияне рисковать и покупать вместо проверенной продукции отечественного автопрома автомобили неизвестной марки, с непонятными стоимостью обслуживания и надежностью — вопрос остается открытым.

Продажи иранских автомобилей напрямую будут зависеть от цены, и она не может быть совсем низкой, иначе иранцы не смогут конкурировать с раскрученными китайскими брендами, убежден эксперт. При этом, на фоне ухода европейских марок, у иранских автопроизводителей есть шанс. Если это будут простые и доступные модели до 2 млн рублей, они наверняка найдут своего покупателя на российском рынке, подытожил Моржаретто. Но «китайский бум» иранцам не удастся повторить, убеждены эксперты.

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Источник: aif.ru



Фото: Saipa, Unsplash