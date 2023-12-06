«ЧекИндекс»: Цены на запчасти для автомобилей выросли в России на 50%

Исследование: расходы россиян на техобслуживание за два года выросли на 51%

Затраты россиян на техобслуживание автомобилей выросли на 10% за 10 месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с 2021 годом рост составил 51%. К такому выводу пришли аналитики ресурса «Чек Индекс» крупнейшего оператора «Платформа ОФД».

Согласно исследованию на основе агрегированной обезличенной информации о продажах из сетевой и несетевой торговли, теперь посещение автосервиса владельцу легкового автомобиля в среднем обходится в 15 780 рублей, в Москве эта цифра составляет 20 313 рублей.

В период с октября по ноябрь 2023 года россияне потратили на техобслуживание автомобиля в среднем 20 тысяч рублей, в Москве средний чек составил 25 тысяч рублей. Выяснилось также, что водители стали чаще пользоваться услугами автосервисов. Средний чек покупки автотоваров в специализированных магазинах за 10 месяцев текущего года составил 3588 рублей, это на 18% выше, чем в 2022 году, и на 22% выше показателей 2021 года.

По словам директора по сервису одной из дилерской компании Романа Тимашова, в сравнении с ценами 2021 года, в 2022 году запчасти подорожали на 20–30%, а в 2023 году — на 50%.

Сильнее всего выросли в цене крупноузловые детали: рулевые рейки в сборе, двигатели, элементы трансмиссии, некоторые кузовные элементы и оптика. Заметно вырос спрос на запчасти для машин европейских и американских брендов. Хотя фильтры для корейских, японских автомобилей, например, подешевели, тогда как фильтры для BMW подорожали на 15–20%.

Основной причиной подорожания стали валютные колебания, считают эксперты. Также на закупочные цены повлияло ослабление рубля, причем цены выросли и на сложную логистику. В 2024 году дистрибьюторы будут более аккуратны в ценообразовании и не станут рисковать с завышением стоимости на фоне насыщенности рынка предложениями, убеждены эксперты. Если рубль не покажет серьезное падение, цены на логистику стабилизируются, и, если не будет других потрясений, стоимость запчастей будет расти минимально, убеждены эксперты.

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Источник: autonews.ru