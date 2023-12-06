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Обновленный Swift воплощает в себе комфорт, эффективность и безопасность

Японский производитель Suzuki представил четвертое поколение автомобиля Swift

Японский производитель Suzuki представил четвертое поколение модели Swift.

Обновленный Swift соответствует тезисам: комфорт, эффективность и безопасность. Салон украшает новый 9-дюймовый сенсорный экран HD на приборной панели. Он обеспечивает поддержку приложений Apple CarPlay и AndroidAuto посредством кабеля или Wi-Fi.

Suzuki Swift
Suzuki Swift
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Горячие автоновинки зимы 2023-2024 (не только «китайцы» и кроссоверы)

В списке опций есть система распознавания голоса и воспроизведения музыки по Bluetooth. В части безопасности выделяется новая система «DSBS», она поможет водителю при экстренном торможении, также система способна «видеть» транспортные средства, пешеходов и велосипедистов.

Suzuki Swift оснащен адаптивным круиз-контролем, системой помощи при удержании полосы движения, есть опция по распознаванию дорожных знаков, детектор слепых зон, система оповещения о движении сзади и система экстренного вызова.

Источник: carsweek.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемSuzuki
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Фото:За РулемSuzuki
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