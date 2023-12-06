Обновленный Swift воплощает в себе комфорт, эффективность и безопасность
Японский производитель Suzuki представил четвертое поколение модели Swift.
Обновленный Swift соответствует тезисам: комфорт, эффективность и безопасность. Салон украшает новый 9-дюймовый сенсорный экран HD на приборной панели. Он обеспечивает поддержку приложений Apple CarPlay и AndroidAuto посредством кабеля или Wi-Fi.
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В списке опций есть система распознавания голоса и воспроизведения музыки по Bluetooth. В части безопасности выделяется новая система «DSBS», она поможет водителю при экстренном торможении, также система способна «видеть» транспортные средства, пешеходов и велосипедистов.
Suzuki Swift оснащен адаптивным круиз-контролем, системой помощи при удержании полосы движения, есть опция по распознаванию дорожных знаков, детектор слепых зон, система оповещения о движении сзади и система экстренного вызова.
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Источник: carsweek.ru
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