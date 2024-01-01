Так автовладельцы «самовыражаются» за рулем

От ароматизаторов до дисков: водители по-разному придают индивидуальность своим машинам

Большинство водителей рассматривают автомобиль не просто как средство передвижения – он становится выражением образа жизни и может даже отражать индивидуальность.

Опрос немецкой сети заправочных станций HEM показал, что для большинства (82%) собственный автомобиль — нечто большее, чем просто предмет повседневного пользования. 55% заявили, что используют хотя бы небольшое украшение, чтобы улучшить свой автомобиль. И только 23% предпочитают «спартанский» вид автомобиля и считают, что индивидуальность ему придает только стиль вождения владельца.

Как водители модернизируют свои машины

Те, кто хотят адаптировать автомобиль под свой характер, редко что-либо меняют в кузове: только 3% опрошенных добавят спойлер и только 6% решаются занизить или «подлифтовать» машину. Более популярна покупка специальных, броских по дизайну дисков и покрышек – 21%.

28% придают автомобилю индивидуальность с помощью ароматизаторов, причем ванильные ароматы предпочитают 27% опрошенных.

Один из способов «украсить» свой автомобиль

47% автовладельцев необходим личный талисман. Здесь фаворитами становятся религиозные предметы, такие как ангелы-хранители, кресты или четки, а также милые плюшевые игрушки и фигурки животных. С помощью автомобильных наклеек придают автомобилю индивидуальность 25%.

И наконец, более чем каждый третий респондент (36%) дает имя своему автомобилю: три самых популярных у немецких водителей – Хьюго, Бэби и Шорш (Schorsch).

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Исследование было проведено сетью заправочных станций HEM в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 2775 человек старше 18 лет.

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Источник: Рresseportal