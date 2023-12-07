Ваш автомобиль не простит вам этого — рассказываем, что нельзя делать зимой

Водителям перечислили ошибки, которые категорически нельзя допускать зимой

В зимнее время года из-за наледи на дорогах и низких температур эксплуатация автомобиля осложняется. Водителям в это время года нужно избегать действий, которые могут навредить транспортному средству. Эксперты ресурса njcar.ru назвали три недопустимых ситуации.

Состояние дорог зимой нельзя назвать удовлетворительным, негативное влияние на автомобиль оказывают и реагенты. Из-за минусовых температур замерзает дизельное топливо, разряжаются аккумуляторы, могут возникнуть другие проблемы, на решение которых у водителя не нашлось времени.

Во-первых, с наступлением зимы большинство водителей начинают активно мыть свои автомобили, но многие делают это неправильно. После мойки кузов машины необходимо тщательно высушить, а все резиновые детали обработать силиконовым средством. Иначе уплотнители могут примерзнуть к металлической части и в итоге повредиться при открывании дверей.

Во-вторых, не стоит забывать, что, если помыть простоявший долгое время на морозе автомобиль, теплая вода и пар могут негативно сказаться на лакокрасочном покрытии.

В-третьих, нельзя, чтобы автомобиль стоял на холоде с полупустым топливным баком. При отсутствии необходимого количества топлива может образоваться избыточный конденсат, впоследствии он заледенеет и затруднит работу топливного насоса, а также снизит качество топлива.

Многие водители заблуждаются относительно того, что находящийся в закрытом паркинге автомобиль защищен от воздействия низких температур. Несмотря на положительный момент, у такой заботы есть обратная сторона. Дело в том, что, если вентиляция в паркинге или гараже работает недостаточно эффективно, избыточная влага и реагенты при положительной температуре могут стать причиной образования коррозии.

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Источник: njcar.ru