Эксперты прогнозируют в России рост цен на новые автомобили с нового года

Ольховский: автопроизводители сдерживают цены, чтобы поднять их в 2024 году

Автопроизводители в настоящее время «заморозили» цены на свою продукцию, чтобы в начале нового года продавать машины уже по повышенной стоимости. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился генеральный директор одного из дилерских холдингов Андрей Ольховский.

Он подчеркнул, что потребители на фоне повышения Центробанком ключевой ставки до 15% и укрепления курса рубля ожидали снижения цен. Но на российском рынке такой практики не наблюдалось последние несколько лет, напоминает Ольховский.

«С начала 2024 года мы ожидаем рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. Большинство производителей хотели бы поднять уже в этом году, но не испытывают желания остаться с повышенной ценой в одиночестве. В итоге все дожидаются нового года, чтобы сбалансировать курс валюты и стоимость», — уточняет собеседник издания.

По словам Ольховского, вторичный рынок напрямую зависит от первичного — если новые автомобили растут в цене, стоимость подержанных машин автоматически увеличивается. Особенно это касается транспортных средств возрастом от года до трех лет в хорошей комплектации. Очень востребованы модели, у которых нет проблем с запчастями. Такие машины всегда пользуются стабильным спросом, поэтому цены на них растут в первую очередь, констатирует Ольховский.

По его прогнозам, в 2024 году рынок новых машин увеличится примерно на 20% и достигнет показателя 1,3-1,4 млн экземпляров. Рынок будет расти, в основном, за счет китайских брендов, доля которых выросла с 10% в 2021 году до 92%. Если рост китайского импорта сохранится и в следующем году, возникнет перенасыщенность рынка и конкуренция между китайскими производителями, резюмировал Ольховский.

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Источник: gazeta.ru