Президент АВТОВАЗа назвал «выдающимся» ожидаемый результат продаж в 2023 году

АВТОВАЗ намерен реализовать по итогам 2023 года порядка 350 тысяч машин

Продажи отечественного производителя АВТОВАЗ по итогам 2023 года могут составить порядка 350 тысяч автомобилей. Об этом заявил президент компании Максим Соколов.

В ходе общения с представителями СМИ в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» глава компании подчеркнул, что планируемый объем может превысить результаты 2022 года почти в два раза. Напомним, в том году продажи предприятия составили 188,6 тысячи машин.

«Продажи нашими дилерами. Здесь будет определенный нюанс, потому что мы уже под конец года начнем накапливать автомобили под продажи следующего, поэтому будет определенный дисбаланс между продажами, на которые выйдет рынок, и реализацией. Это будет в пределах 350 тыс. автомобилей. Но, тем не менее, мы считаем, что это выдающийся по итогам года показатель как для самого АВТОВАЗа, так и для нашей дилерской семьи. Это про 2023 год», — уточнил топ-менеджер компании.

Всего в период с января по ноябрь 2023 года АВТОВАЗ реализовал 319,5 тысячи новых автомобилей — это на 94,1% выше аналогичного показателя за прошлый год.

Ранее Соколов отмечал, что утвержденный руководством производителя производственный план на 2023 год — 400 тысяч автомобилей, может быть скорректирован на 10% в сторону уменьшения. Президент компании при этом отметил, что производительность конвейеров АВТОВАЗа не снижена.

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Источник: tass.ru