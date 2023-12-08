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Самая сумасшедшая коллекция машин в мире

Эта коллекция автомобилей стоит 100 млн долларов, и вот почему

Коллекция принадлежит игорному миллиардеру Лоуренсу Эскаланте. В нее входит 120 автомобилей, а в 2024 году владелец хочет расширить ее как минимум до 190 машин.

Коллекция Лоуренса состоит из современных суперкаров и гиперкаров самых разных производителей, и миллиардер показал ее впервые. На создание коллекции ушла всего пара лет.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Кстати, Эскаланте заработал свои деньги после основания Virtual Gaming Worlds – сайта, на котором представлены разнообразные азартные игры. Его состояние резко увеличилось во время пандемии Covid-19 и сейчас превышает сумму 3 миллиарда долларов.

Половина электромобилей не имеют заявленного запаса хода

Год назад коллекция включала 49 автомобилей. Теперь их 120, а в 2024 году станет 190. И это не планы, а данность – машины заказаны и их поставка ожидается в течение года.

Эскаланте часто ездит на своих автомобилях и дает покататься на них друзьям.

Коллекция стоит более 100 миллионов долларов. Среди самых ярких автомобилей – Aston Martin Valkyrie AMR Pro, McLaren Elva, Mercedes-Benz SLR McLaren HDK, Lamborghini Essenza SCV12, Ferrari FXX K Evo, Lamborghini Countach LPI 800-4, Bugatti Chiron Super Sport, McLaren P1, Ferrari Daytona SP3 и Bugatti Bolide.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемYoutube
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Фото:За РулемYoutube
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