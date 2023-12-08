Chery планирует привезти в Россию несколько моделей с ДВС

Владимир Шмаков, Chery: мы готовы представить в РФ четыре кроссовера и седана

«За рулем» уже рассказывал читателям о планах китайской компании Chery привезти в Россию семь новых моделей на альтернативных источниках энергии. Пять моделей с гибридными силовыми установками и два электромобиля будут продаваться у нас под брендом Chery NEV. Однако и у головной марки есть планы по российским новинкам на 2024 год.

Как сообщил руководитель российского представительства Chery Владимир Шмаков, в следующем году марка может представить на российском рынке несколько новых моделей с ДВС.

«Сейчас, наверное, из новых моделей на ДВС будут у Chery три-четыре. Но все зависит от состояния и развития рынка: мы очень внимательно смотрим на потребность рынка, на требования наших покупателей. Chery очень быстро реагирует на то, что требуется покупателям», – отметил Шмаков.

Никакой конкретики относительно новых моделей пока нет, но кое-что все же известно: по словам Владимира Шмакова, это будут кроссоверы и седаны. Сроки грядущих премьер представитель компании не назвал, объяснив, что со стороны компании будет вестись «тактическое планирование» важных дат.

Источник: ТАСС