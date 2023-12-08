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Автовладельцы стали экономить на посещении сервисов

Россияне все чаще покупают оборудование для самостоятельного ремонта автомобилей

71% автовладельцев испытывают финансовые трудности: им не хватает средств на ремонт в автосервисах, показал опрос, проведенный Авто.ру. В связи с этим 66% водителей признались, что с удовольствием воспользовались бы рассрочкой при проведении ремонтных работ.

Одновременно интернет-магазин ВсеИнструменты.ру отмечает, что в ноябре спрос на оборудование для самостоятельной починки автомобилей среди физических лиц вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года (товары из категории «Оборудование для автосервиса и гаража»).

26% россиян, сталкиваясь с высокими расходами на услуги автосервисов, проводят диагностику своего автомобиля только при возникновении серьезных проблем.

60% водителей хотя бы раз искали более доступные альтернативы в автосервисах из-за высоких расходов на ремонт, а 51% россиян признают, что продолжали ездить на машине с некритичными неисправностями из-за дороговизны услуг механиков.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

«ЧекИндекс»: Цены на запчасти для автомобилей выросли в России на 50%

В ноябре 2023 года россияне стали более активными в поиске и приобретении шиномонтажного оборудования (+12%), сварочного оборудования (+9%) и автомобильного инструмента (+3%). Заметен рост интереса к инструментам для ремонта, диагностике и обслуживания автомобилей.

В сентябре 2023 года спрос был еще выше – автомобилисты покупали автогаражное оборудование на 70% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, а также увеличилась популярность диагностического оборудования (+30%) и инструментов для авторемонта (+30%).

Но картина не одинаковая по регионам. Например, в Самаре наблюдается снижение интереса к инструментам для покраски (-89%) и домкратам (-27%). В Перми спрос на пневмогайковерты снизился на 41%, а продажи рихтовочного инструмента в Новосибирске уменьшились на 50%.

Такие различия могут указывать на специфику потребностей и предпочтений в каждом регионе.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемДенис Вышинский/ТАСС
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Фото:За РулемДенис Вышинский/ТАСС
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