Автовладельцы стали экономить на посещении сервисов
71% автовладельцев испытывают финансовые трудности: им не хватает средств на ремонт в автосервисах, показал опрос, проведенный Авто.ру. В связи с этим 66% водителей признались, что с удовольствием воспользовались бы рассрочкой при проведении ремонтных работ.
Одновременно интернет-магазин ВсеИнструменты.ру отмечает, что в ноябре спрос на оборудование для самостоятельной починки автомобилей среди физических лиц вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года (товары из категории «Оборудование для автосервиса и гаража»).
26% россиян, сталкиваясь с высокими расходами на услуги автосервисов, проводят диагностику своего автомобиля только при возникновении серьезных проблем.
60% водителей хотя бы раз искали более доступные альтернативы в автосервисах из-за высоких расходов на ремонт, а 51% россиян признают, что продолжали ездить на машине с некритичными неисправностями из-за дороговизны услуг механиков.
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В ноябре 2023 года россияне стали более активными в поиске и приобретении шиномонтажного оборудования (+12%), сварочного оборудования (+9%) и автомобильного инструмента (+3%). Заметен рост интереса к инструментам для ремонта, диагностике и обслуживания автомобилей.
В сентябре 2023 года спрос был еще выше – автомобилисты покупали автогаражное оборудование на 70% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, а также увеличилась популярность диагностического оборудования (+30%) и инструментов для авторемонта (+30%).
Но картина не одинаковая по регионам. Например, в Самаре наблюдается снижение интереса к инструментам для покраски (-89%) и домкратам (-27%). В Перми спрос на пневмогайковерты снизился на 41%, а продажи рихтовочного инструмента в Новосибирске уменьшились на 50%.
Такие различия могут указывать на специфику потребностей и предпочтений в каждом регионе.
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