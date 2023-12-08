Почему нарушать правила парковки стали реже

Департамент транспорта отчитался о плюсах введения новых платных парковок

Количество нарушений правил остановки и стоянки снизилось на 25% на тех улицах, где месяц назад была введена плата за парковку.

Как отметили в Департаменте транспорта столицы, эти улицы стали свободнее. В результате водители стали реже парковаться с нарушениями, а найти свободное место стало гораздо проще.

Напомним, что с 7 ноября 2023 года платная парковка была введена на 21 участке улиц.

Самый ощутимый эффект после введения платных парковок наблюдается на Амурской и Пермской улицах — там число нарушений правил остановки и стоянки снизилось почти на 70%.

Кроме того, в Дептрансе подчеркнули, что платные парковки помогают разгрузить улицы, поэтому средняя скорость движения растет: экстренные службы быстрее приезжают на вызовы, а на дорогах становится безопаснее.

При этом местные жители получают приоритет при парковке в своем районе. Они могут оформить резидентное разрешение и без оплаты оставлять там автомобиль.