#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Опытные водители деактивируют кнопку ESP зимой — объясняем первопричину
Опытные водители деактивируют кнопку ESP зимой — объясняем первопричину
Водителям рассказали, как кнопка ESP поможет...
«Урал»
Легендарный грузовик Урал выйдет под новым брендом
На бывшем заводе Volvo в Калуге возобновят...
Zeekr 001
Zeekr 001 стал самым продаваемые электрокаром в России — а что с запчастями?
Дилеры рассказали о наличии деталей для Zeekr и...

Почему нарушать правила парковки стали реже

Департамент транспорта отчитался о плюсах введения новых платных парковок

Количество нарушений правил остановки и стоянки снизилось на 25% на тех улицах, где месяц назад была введена плата за парковку.

Как отметили в Департаменте транспорта столицы, эти улицы стали свободнее. В результате водители стали реже парковаться с нарушениями, а найти свободное место стало гораздо проще.

Напомним, что с 7 ноября 2023 года платная парковка была введена на 21 участке улиц.
Напомним, что с 7 ноября 2023 года платная парковка была введена на 21 участке улиц.

Самый ощутимый эффект после введения платных парковок наблюдается на Амурской и Пермской улицах — там число нарушений правил остановки и стоянки снизилось почти на 70%.

На штрафе за парковку удастся сэкономить, если рассчитаться в срок

Кроме того, в Дептрансе подчеркнули, что платные парковки помогают разгрузить улицы, поэтому средняя скорость движения растет: экстренные службы быстрее приезжают на вызовы, а на дорогах становится безопаснее.

При этом местные жители получают приоритет при парковке в своем районе. Они могут оформить резидентное разрешение и без оплаты оставлять там автомобиль.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемАГН «Москва»
Фото:За РулемАГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0