Почему нарушать правила парковки стали реже
Количество нарушений правил остановки и стоянки снизилось на 25% на тех улицах, где месяц назад была введена плата за парковку.
Как отметили в Департаменте транспорта столицы, эти улицы стали свободнее. В результате водители стали реже парковаться с нарушениями, а найти свободное место стало гораздо проще.
Самый ощутимый эффект после введения платных парковок наблюдается на Амурской и Пермской улицах — там число нарушений правил остановки и стоянки снизилось почти на 70%.
Кроме того, в Дептрансе подчеркнули, что платные парковки помогают разгрузить улицы, поэтому средняя скорость движения растет: экстренные службы быстрее приезжают на вызовы, а на дорогах становится безопаснее.
При этом местные жители получают приоритет при парковке в своем районе. Они могут оформить резидентное разрешение и без оплаты оставлять там автомобиль.
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