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Токио угрожает санкциями третьим странам за помощь РФ

Ввозить японские авто станет сложнее — Япония грозит санкциями третьим странам

Власти Японии намерены до конца 2023 года распространить санкции в отношении компаний третьих стран, способствующих обходу уже введенных ограничений против Российской Федерации. С таким заявлением выступил японский МИД.

В ходе онлайн-форума участников клуба G7 министр иностранных дел страны Фумио Кисида уточнил, что речь идет о введении дополнительных санкций в отношении физических лиц, организаций, а также третьих стран.

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Решение Токио может затронуть, в частности, и параллельный импорт японских автомобилей в РФ. Напомним, начиная с 9 августа 2023 года в Японии вступил в действие запрет на поставку машин в Россию с двигателями объемом более 1,9 л, а также с гибридным или полностью электрическим приводом.

Несмотря на введенные ограничения, российский рынок регулярно пополняется автомобилями японского производства. В частности, на рынке РФ можно приобрести новый Lexus RX — он никогда не поставлялся в нашу страну по официальным каналам. Также есть в наличии и новые Toyota Land Cruiser, оснащенные двигателями объемом не менее 3,3 л. По словам продавцов, такие машины завозятся по схеме параллельного импорта из Китая или Объединенных Арабских Эмиратов.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
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Фото:За РулемUnsplash
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