Renault выпустит еще 3 модели на базе Duster и Bigster

Рено расширит модельный ряд за счет автомобилей Dacia

На заводе Renault в Бурсе (Турция) скоро начнут выпускать четыре новые модели на базе Dacia Duster, Bigster и C-Neo.

Максимальная мощность этого завода составляет до 390 000 автомобилей в год. Пока там производят только Renault Clio и большая часть мощностей простаивает. Отчасти для компенсации этой недостаточной эксплуатации Renault только что объявила о выпуске четырех новых моделей на этом турецком заводе к 2027 году.

Renault Niagara

Новинки будут не просто машинами Dacia с новым логотипом (Renault) – кузова и салоны будут иметь немало существенных отличий.

Первый автомобиль должен появиться уже в 2024 году. Это будет модель на базе Duster (P1312). Внешне новинка должна напоминать концепт Niagara, который недавно был представлен в Бразилии.

Вторую модель сделают на базе Bigster. Ее выход запланирован на 2025 год. Затем, в 2026 году, появится новинка на базе C-Neo, а в 2027 году – еще один кроссовер на базе Bigster (точнее, кросс-купе).