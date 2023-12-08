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Выиграй Ладу
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Renault выпустит еще 3 модели на базе Duster и Bigster

Рено расширит модельный ряд за счет автомобилей Dacia

На заводе Renault в Бурсе (Турция) скоро начнут выпускать четыре новые модели на базе Dacia Duster, Bigster и C-Neo.

Максимальная мощность этого завода составляет до 390 000 автомобилей в год. Пока там производят только Renault Clio и большая часть мощностей простаивает. Отчасти для компенсации этой недостаточной эксплуатации Renault только что объявила о выпуске четырех новых моделей на этом турецком заводе к 2027 году.

Renault Niagara
Renault Niagara

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Новинки будут не просто машинами Dacia с новым логотипом (Renault) – кузова и салоны будут иметь немало существенных отличий.

Новая Hyundai Sonata – названы цены

Первый автомобиль должен появиться уже в 2024 году. Это будет модель на базе Duster (P1312). Внешне новинка должна напоминать концепт Niagara, который недавно был представлен в Бразилии.

Вторую модель сделают на базе Bigster. Ее выход запланирован на 2025 год. Затем, в 2026 году, появится новинка на базе C-Neo, а в 2027 году – еще один кроссовер на базе Bigster (точнее, кросс-купе).

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКирилл Панов
Фото:За РулемRenault
Фото:За РулемRenault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+11