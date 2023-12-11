Максим Ликсутов: в столице уже год доступно продление парковочных разрешений всего в одно нажатие

Как платить за парковку в Москве всего 3000 рублей в год

Департамент транспорта Москвы напомнил, что жители столицы могут парковаться бесплатно в своих районах с 20:00 до 8:00. Круглосуточная же парковка для них обходится всего в 3000 рублей в год. Для московских многодетных семей уличные парковки бесплатные по всему городу, кроме мест для автобусов, грузовиков и инвалидов.

И продлить эти парковочные разрешения московские автомобилисты могут нажатием всего одной кнопки. Кстати, воспользовались такой опцией уже более 70 тысяч раз. Такая упрощенная процедура стала доступна ровно год назад.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что сейчас действуют более 213 тысяч парковочных разрешений для резидентов и многодетных семей.

О необходимости продлить разрешение Департамент транспорта напоминает заранее – за 2 месяца до конца срока его действия. Делается это по электронной почте и в личном кабинете на сайте mos.ru. Для продления надо лишь нажать кнопку в уведомлении, после чего заявка сформируется и отправится автоматически.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Уже 1 год для автомобилистов работает продление парковочных разрешений всего в один клик.

Кроме того, многодетные родители могут оформить разрешение за 3 дня, а действовать оно будет весь период, пока семья считается многодетной.

Мы повышаем доступность транспортных услуг по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.