Максим Ликсутов: в столице уже год доступно продление парковочных разрешений всего в одно нажатие
Департамент транспорта Москвы напомнил, что жители столицы могут парковаться бесплатно в своих районах с 20:00 до 8:00. Круглосуточная же парковка для них обходится всего в 3000 рублей в год. Для московских многодетных семей уличные парковки бесплатные по всему городу, кроме мест для автобусов, грузовиков и инвалидов.
И продлить эти парковочные разрешения московские автомобилисты могут нажатием всего одной кнопки. Кстати, воспользовались такой опцией уже более 70 тысяч раз. Такая упрощенная процедура стала доступна ровно год назад.
О необходимости продлить разрешение Департамент транспорта напоминает заранее – за 2 месяца до конца срока его действия. Делается это по электронной почте и в личном кабинете на сайте mos.ru. Для продления надо лишь нажать кнопку в уведомлении, после чего заявка сформируется и отправится автоматически.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
— Уже 1 год для автомобилистов работает продление парковочных разрешений всего в один клик.
Кроме того, многодетные родители могут оформить разрешение за 3 дня, а действовать оно будет весь период, пока семья считается многодетной.
Мы повышаем доступность транспортных услуг по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
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