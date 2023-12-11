Прогревать во дворе нельзя? Так считают далеко не все!

«За рулем»: только 4% водителей считают, что нельзя прогревать двигатель во дворе

В вопросе о зимнем прогреве машины на придомовой территории не все так однозначно, но за это, как ни прискорбно, вас действительно могут оштрафовать. С другой стороны, дать двигателю хоть немного согреться все же хотелось бы, а вернуть видимость стеклам и работоспособность стеклоочистителю вы попросту обязаны – также по закону... А как обстоят дела в реальности?

С вопросом об утреннем прогреве мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. Выяснилось, что у некоторой части аудитории вообще нет потребности в этой процедуре. Небольшая часть водителей (1%) считают, что прогрев машине не нужен даже в мороз, около 6% оставляют машину в теплом гараже, а 7% пользуются предпусковым подогревателем.

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И всего 4% наших подписчиков не пользуются длинными (более 5 минут) прогревами во дворе, потому что это чревато штрафом. В противовес этому, основная часть водителей спокойно прогревает машины во дворах – 33% пользуются автозапуском, а 49% заводят двигатель самостоятельно.