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Выиграй Ладу
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Предупреждение водителей о скользкой дороге на МКАДе и ограничение скорости
Еще один новый штраф ждет водителей
Водителей хотят штрафовать за несоблюдение...
Прогревать во дворе нельзя? Так считают далеко не все!
Прогревать во дворе нельзя? Так считают далеко не все!
«За рулем»: только 4% водителей считают, что...
Протираем стекла авто изнутри: есть хорошая приспособа
Протираем стекла авто изнутри: есть хорошая приспособа
Читатель «За рулем» рассказал, как упростить...

Прогревать во дворе нельзя? Так считают далеко не все!

«За рулем»: только 4% водителей считают, что нельзя прогревать двигатель во дворе

В вопросе о зимнем прогреве машины на придомовой территории не все так однозначно, но за это, как ни прискорбно, вас действительно могут оштрафовать. С другой стороны, дать двигателю хоть немного согреться все же хотелось бы, а вернуть видимость стеклам и работоспособность стеклоочистителю вы попросту обязаны – также по закону... А как обстоят дела в реальности?

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

С вопросом об утреннем прогреве мы обратились к подписчикам «За рулем» в Viber. Выяснилось, что у некоторой части аудитории вообще нет потребности в этой процедуре. Небольшая часть водителей (1%) считают, что прогрев машине не нужен даже в мороз, около 6% оставляют машину в теплом гараже, а 7% пользуются предпусковым подогревателем.

«За рулем» в Viber – подписаться!

И всего 4% наших подписчиков не пользуются длинными (более 5 минут) прогревами во дворе, потому что это чревато штрафом. В противовес этому, основная часть водителей спокойно прогревает машины во дворах – 33% пользуются автозапуском, а 49% заводят двигатель самостоятельно.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемDepositphotos, За рулем
Фото:За РулемDepositphotos, За рулем
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