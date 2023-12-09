Краш-тест 30-летнего Mitsubishi показал, насколько безопасными стали машины

ANCAP разбил старый Mitsubishi Magna для демонстрации технологического прогресса

Австралийско-азиатская программа оценки и контроля новых автомобилей (ANCAP) уже более 30 лет тестирует автомобили, чтобы оценить их безопасность.

Mitsubishi Magna после краш-теста

Недавно сотрудники ANCAP провели краш-тест 30-летнего Mitsubishi Magna второго поколения, чтобы показать, насколько далеко продвинулась безопасность автомобилей за последние десятилетия.

Внешний вид Mitsubishi Magna на первый взгляд может показаться вполне приемлемым для 30-летней машины. Однако, измерения травм на манекене, зафиксированные во время краш-теста, раскрыли потенциальные опасности, которым подвергается водитель и пассажиры при аварии. Отсутствие подушки безопасности внутри руля является одним из основных недостатков, который может привести к серьезным травмам головы и черепа водителя.

Кроме того, водитель Mitsubishi Magna также столкнулся бы с серьезными травмами голеней, бедер, таза и грудной клетки. Задние пассажиры также подверглись бы серьезным травмам, особенно в области живота.

Краш-тесты, проведенные ANCAP в 2017 году, демонстрировали огромный прогресс в области безопасности автомобилей. В ходе столкновения между Toyota Corolla 1998 года выпуска и автомобилем 2015 года выпуска, произошедшего со скоростью 64 км/ч, было ясно видно, что современные автомобили обеспечивают намного лучшую защиту для водителей и пассажиров.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor1