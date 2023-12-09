Новый Tesla Cybertruck превратили в хардкорный внедорожник

Unplugged Performance показал свою версию Tesla Cybertruck и линейку аксессуаров

Линейка аксессуаров Up Invincible от Unplugged Performance призвана расширить функциональность Cybertruck и сделать его еще более универсальным.

Tesla Cybertruck от Unplugged Performance

Некоторые из этих аксессуаров уже будут доступны в этом месяце, а остальные станут доступны для покупателей в начале 2024 года.

Одним из самых заметных и дорогих обновлений, предлагаемых Unplugged Performance, является лифт-комплект стоимостью 9995 долларов. Этот комплект позволяет увеличить дорожный просвет Cybertruck на 63,5 мм, что делает его способным преодолевать еще более сложные и неровные дороги.

Unplugged Performance также разработала новые передние и задние бамперы из сверхпрочной стали, которые можно приобрести по цене 2995 и 3995 долларов соответственно.

Tesla Cybertruck от Unplugged Performance

Для тех, кто ищет дополнительную функциональность, Unplugged Performance предлагает сверхмощные боковые подножки за 2795 долларов, защиту днища, доступную за 2295 долларов, и усиленный кенгурятник за 1995 долларов.

Unplugged Performance также представляет легкий капот из углеродного волокна стоимостью 1995 долларов, который дополнен 50-дюймовой светодиодной полосой.

Набор 20-дюймовых кованых колес предлагается по цене 1798 долларов.

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Источник: Carscoops