#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tesla Cybertruck от Unplugged Performance
Новый Tesla Cybertruck превратили в хардкорный внедорожник
Unplugged Performance показал свою версию Tesla...
Эти моторы поголовно страдают от задиров — будьте внимательны при покупке!
Эти моторы поголовно страдают от задиров — будьте внимательны при покупке!
Задиры в цилиндрах признаны основной проблемой...
Mazda 787D
Тюнеры сконструировали нереальный пятисекционный роторный мотор (видео)
Энтузиасты собрали первый в мире автомобиль с...

Новый Tesla Cybertruck превратили в хардкорный внедорожник

Unplugged Performance показал свою версию Tesla Cybertruck и линейку аксессуаров

Линейка аксессуаров Up Invincible от Unplugged Performance призвана расширить функциональность Cybertruck и сделать его еще более универсальным.

Tesla Cybertruck от Unplugged Performance
Tesla Cybertruck от Unplugged Performance

Некоторые из этих аксессуаров уже будут доступны в этом месяце, а остальные станут доступны для покупателей в начале 2024 года.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Чем проверить аккумулятор на авто: сравнили 10 устройств

Одним из самых заметных и дорогих обновлений, предлагаемых Unplugged Performance, является лифт-комплект стоимостью 9995 долларов. Этот комплект позволяет увеличить дорожный просвет Cybertruck на 63,5 мм, что делает его способным преодолевать еще более сложные и неровные дороги.

Unplugged Performance также разработала новые передние и задние бамперы из сверхпрочной стали, которые можно приобрести по цене 2995 и 3995 долларов соответственно.

Tesla Cybertruck от Unplugged Performance
Tesla Cybertruck от Unplugged Performance

Для тех, кто ищет дополнительную функциональность, Unplugged Performance предлагает сверхмощные боковые подножки за 2795 долларов, защиту днища, доступную за 2295 долларов, и усиленный кенгурятник за 1995 долларов.

Unplugged Performance также представляет легкий капот из углеродного волокна стоимостью 1995 долларов, который дополнен 50-дюймовой светодиодной полосой.

Набор 20-дюймовых кованых колес предлагается по цене 1798 долларов.

Источник: Carscoops

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:За РулемTesla
Фото:За РулемTesla
Поделиться:
Оцените материал:
0