Toyota выпустила ограниченную версию Supra в гоночной раскраске

Toyota выпустила Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute тиражом 100 экземпляров

Одним из самых заметных изменений в Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute является его яркий цвет Plasma Orange. Эта окраска придает автомобилю уникальный и энергичный вид. Кроме того, он оснащен индивидуальной оклейкой кузова в стиле GR Supra GT4 Evo, которая подчеркивает его спортивный характер.

Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute

Toyota Supra также комплектуется множеством аксессуаров от Gazoo Racing, которые отличают его от стандартной Supra. Некоторые из этих аксессуаров включают крышки боковых зеркал и заднего крыла из углеродного волокна, а также передний сплиттер AC Schnitzer.

Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute

Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute оснащен 3-литровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Подвеска Bilstein Evo T1 с 10-ступенчатой регулировкой амортизаторов и заниженным дорожным просветом на 35 миллиметров обеспечивает отличную управляемость и комфорт на дороге.

Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute

Кроме того, Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute оснащена легкими литыми дисками Protrack One.

Toyota Supra GT4 100th Edition Tribute в Европе обойдется покупателям в 68 900 евро.

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Источник: Motor1