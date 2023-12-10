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Тюнеры сделали дорестайлинговый BMW X5 быстрее, чем новый X5 M

Ателье G-Power представило доработанный BMW X5 M50i в дорестайлинговой версии

Эти изменения сделали кроссовер еще более мощным по сравнению с обновленной версией BMW X5 M. Одним из ключевых обновлений было полностью матовое покрытие автомобиля, которое придает ему особый вид.

BMW X5 M50i G-Power
BMW X5 M50i G-Power

Однако самое интересное изменение касается двигателя. G-Power смогли увеличить мощность двигателя на дополнительные 140 лошадиных сил, достигнув общей отдачи впечатляющих 670 л. с. и 900 Н·м крутящего момента. Это значительно превосходит мощность заводской версии X5 M, которая составляет 625 л. с.

BMW X5 M50i G-Power
BMW X5 M50i G-Power
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Для достижения таких результатов G-Power сосредоточились на модернизации программного обеспечения двигателя. Это позволило им увеличить мощность и крутящий момент без необходимости внесения физических изменений в двигатель. Базовый пакет улучшения двигателя стоит 8855 евро, что примерно эквивалентно 867 тысячам рублей или стоимости Lada Granta.

Кроме того, ателье предлагает альтернативный выхлоп с карбоновыми насадками за 4760 евро и удаление ограничителя скорости за 495 евро.

Источник: IXBT

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
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