Тюнеры сделали дорестайлинговый BMW X5 быстрее, чем новый X5 M
Эти изменения сделали кроссовер еще более мощным по сравнению с обновленной версией BMW X5 M. Одним из ключевых обновлений было полностью матовое покрытие автомобиля, которое придает ему особый вид.
Однако самое интересное изменение касается двигателя. G-Power смогли увеличить мощность двигателя на дополнительные 140 лошадиных сил, достигнув общей отдачи впечатляющих 670 л. с. и 900 Н·м крутящего момента. Это значительно превосходит мощность заводской версии X5 M, которая составляет 625 л. с.
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Для достижения таких результатов G-Power сосредоточились на модернизации программного обеспечения двигателя. Это позволило им увеличить мощность и крутящий момент без необходимости внесения физических изменений в двигатель. Базовый пакет улучшения двигателя стоит 8855 евро, что примерно эквивалентно 867 тысячам рублей или стоимости Lada Granta.
Кроме того, ателье предлагает альтернативный выхлоп с карбоновыми насадками за 4760 евро и удаление ограничителя скорости за 495 евро.
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Источник: IXBT
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