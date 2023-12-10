Раллийная Subaru Impreza Кена Блока: мечта фаната или головная боль?
В продаже появилась уникальная возможность для фанатов Кена Блока приобрести раллийную Subaru Impreza, на которой американский пилот участвовал в X Games. Однако у автомобиля есть ряд нюансов, которые могут отпугнуть потенциальных покупателей.
Седан Subaru Impreza 2.5 RS был выпущен в 2004 году. В 2005 году он попал в аварию и был затоплен. Компания Vermont SportsCar приобрела автомобиль и перестроила его в раллийную машину. В 2006 году Кен Блок и его штурман Алекс Джельсомино участвовали на этой машине в раллийном зачёте X Games.
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Автомобиль оснащён 2-литровым оппозитным турбомотором, 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Также на машине установлены передний и задний самоблокирующиеся дифференциалы Cusco, алюминиевый радиатор и фронтальный интеркулер GReddy, вентилятор охлаждения SPAL, рестриктор Prodrive, топливный насос Bosch, блок управления двигателем MoTeC M880 и ряд других компонентов.
Однако по документам Subaru Impreza значится затоталенной, а также у сидений и ремней безопасности просрочена омологация.
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Источник: Bring A Trailer
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