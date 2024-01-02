4 проблемы, которые настигнут вас этой зимой (и следующей тоже)

Эксперт перечислил неприятности, которые происходят с машиной зимой «по графику»

За лето мы об этих проблемах начисто забываем, а как только наступает зима и начинаются перепады температур, нам от них никуда не деться. Постараемся подготовиться к ним хотя бы морально.

Сел аккумулятор

Основной виновник зимних забот – хронический недозаряд аккумулятора. Если длительные загородные поездки не вызывают особых тревог, то толчея в городских пробках с включенными потребителями энергии, а также короткие поездки, становятся для батареи настоящим вызовом. Но лечение этой неприятности простое – зарядка батареи. В случае запущенной ситуации придется покупать новый аккумулятор.

Омывайка не льется из форсунок

При этом сами форсунки, как правило, не виноваты. Просто на морозе загустела залитая вами некачественная (или не соответствующая температуре) омывайка. Решение проблемы такое: добавить в бачок метанольную жидкость или, в крайнем случае, дешевую водку. Однако при этом стоит быть готовым к появлению мутной пленки на стекле.

Обледенело стекло, примерзли дворники

Обледеневшее стекло формально к неисправностям не отнесешь, но двигаться с ним не получится. В таких случаях необходимо освободить его ото льда с помощью щетки и, при необходимости, подождать, пока салон автомобиля прогреется. Это же касается и щеток. И ни в коем случае не лить кипяток из чайника на ледяное стекло!

Примерзли двери

Попробовать открыть другие двери, при этом слегка надавливая на них снаружи, пытаясь сломать наледь. А вот горячей водой можно усугубить неприятность: если на улице сильный мороз, а открыть дверь с ходу не удалось, обледенение вскоре только усилится.

Но и это еще не все, есть и другие типично зимние проблемы. Подробнее об этом в материале Михаила Колодочкина «Что сломается у вашей машины этой зимой».



