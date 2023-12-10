#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как правильно перевозить «живую» елку
Как правильно перевозить «живую» елку
ADAC дает советы по транспортировке новогодних...
Деньги, время, упорство: британец побил рекорд, сдавая «теорию»
Деньги, время, упорство: британец побил рекорд, сдавая «теорию»
Претендент на права сдал теоретический экзамен...
Очередная битва технологий и классической мощи показана на видео
Очередная битва технологий и классической мощи показана на видео
Tesla Cybertruck сразился с Lamborghini Urus в...

Как правильно перевозить «живую» елку

ADAC дает советы по транспортировке новогодних елок

Начался сезон покупки новогодних или рождественских елок и, следовательно, их нужно как-то транспортировать домой.

Неправильно закрепленные деревья на автомобиле или в нем могут не только привести к опасным ситуациям на дороге, но и повлечь штрафы.

Перевозка елки на крыше багажника
Перевозка елки на крыше багажника

Чтобы елку благополучно доставить до места назначения, ее следует транспортировать особым образом, напомнили эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Эксперт рассказал, почему припаркованный автомобиль все равно нужно очищать от снега

Перевозка на багажнике

  • При транспортировке на на крыше багажника подложите под дерево старое одеяло или тряпку, чтобы защитить лакокрасочное покрытие.
  • Нижняя часть ствола должна быть обязательно направлена ​​вперед.
  • Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями; ремень должен плотно обхватывать багажник.
  • Дерево не должно закрывать обзор водителю.

Перевозка в салоне

  • Сложите задние сиденья.
  • Нижняя часть ствола дерева должна быть также направлена ​​вперед.
  • Хорошо закрепите дерево натяжными ремнями.

Если елка неправильно закреплена на крыше автомобиля, она может стать «снарядом» в случае аварии и представлять большую опасность для вас и других участников дорожного движения.

Двигайтесь плавно и аккуратно - груз тяжёлый и при этом довольно хрупкий.

Если елка выступает за заднюю часть автомобиля, ее необходимо обозначить красным флажком, как и любой другой груз, в темное время суток - красным фонарем.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Presseportal.de

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 5
Поделиться:
Оцените материал:
0