Новый Москвич 5 будет претендовать на статус самого бюджетного в линейке бренда

В Сети опубликовано первое официальное изображение кроссовера Москвич 5

Отечественный производитель «Москвич» впервые обнародовал тизеры новой модели. Снимок стилизован под кинопостер, на нем 2024 год указан как год дебюта автомобиля.

Новинку еще летом текущего года показали главе Татарстана Рустаму Минниханову. Экстерьером она напоминает модель JAC Sihao X6. Так же, как и Москвич 3 и Москвич 6, новый автомобиль будет выпускаться в сотрудничестве с китайским концерном JAC.

Логотип «Москвич 5»

Габаритами Москвич 5 близок к Chery Tiggo 7 и Geely Atlas, известно, что его дорожный просвет составляет 170 мм. Остальные технические характеристики пока держатся в секрете. Если говорить о цене, то Москвич 5 может претендовать на статус самого доступного автомобиля в модельной линейке бренда. В Китае цены на JAC Sihao X6 стартуют от 80 000 юаней — чуть более 1 млн рублей. С учетом нынешних цен на рынке РФ на Москвич 3 вполне вероятно, что цена Москвича 5 не превысит отметку 2,22 млн рублей.

Стоит отметить, что в планах производителя наладить в 2024 году выпуск еще одного кроссовера — Москвич 8. По неофициальной информации, он будет создан на базе JAC X7. Автомобиль размерами близок с большими кроссоверами Hyundai Santa Fe и Chery Tiggo 8. В России продается JAC X7 под названием S7, он оснащен мотором объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. и роботизированной коробкой передач. Следом за Москвичом 8 предполагается выпуск еще двух новинок, но на текущем этапе нет информации даже об их названии.

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Источник: autonews.ru